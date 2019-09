Spoluúčast a spojení lidí v komunitním parku v Prachaticích se s největší pravděpodobností stane skutečností. Na pondělním jednání zastupitelů přišel s návrhem na vybudování komunitního parku Jakub Nepustil (Živé Prachatice).

„Jde o způsob vytváření prostranství ve městě, kde lidé žijí. Mohlo by tam být místo na posezení i grilování pro ty, kteří nemají vlastní zahradu,“ vysvětlil zastupitelům. Ideální místo je podle něho místo za sídlištěm u výpadovky na Husineckou přehradu, naproti škvárovému hřišti.

Jakub Nepustil chtěl zřídit pracovní skupinu pro vznik komunitního parku, do které by se zapojili také senioři a děti, aby park následně využívali úplně všichni. S tím ale vedení města nesouhlasí. „Nemáme v zásadě nic proti komunitnímu parku, ale proč hned pracovní skupinu. Možnost vzniku parku prověří rada. Můžeme zatím sbírat informace a pak se rozhodneme,“ řekl starosta Martin Malý (Nezávislí). A u toho také zůstane. Ač starosta argumentoval, že tam už radnice chtěla hřiště na diskgolf a územní plán do nedovoluje, Jakub Nepustil vedení města ujistil, že dočasné využití místa určitě v rozporu z územní plánem nebude. Robert Zeman (Pro Prachatice) v diskuzi připomněl, že lidé chtěli zřídit ohniště pro opékání vuřtů. "I tohle místo bylo přeci ve hře a bylo by i fajn a měli bychom to podpořit," řekl s tím, že je dobré, aby se o prostor sami lidé starali.S tím souhlasí také Jan Klimeš: "Je to dobrý nápad a místo si rozhodně oživení zaslouží."

Lenka Králová (Nezávislí), ředitelka Základní školy v ulici Zlatá stezka v Prachaticích, připomněla, že před zhruba rokem tam děti z pátého ročníku realizovaly projekt psího hřiště, to ovšem po čase zaniklo. "Dopadlo to tak, že se o psí hřiště starala jejich paní učitelka s manželem. Vandalové ho neustále ničili a oni tam jen chodili opravovat," upřesnila.

Rada města prověří možnost vzniku komunitní parku, to jí zastupitelé uložili. Zároveň se zastupitelé shodli na tom, že bude nutná propagace komunitního parku. Chtělo by to zveřejnit a nabídka aktivit v komunitním parku by se tak mohla rozšířit podle nápadů obyvatel města.

