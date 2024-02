Všimnout si toho, že les po levé ruce směrem z Prachatic na Fefry zmizel, musel asi každý řidič. O kácení stromů se postaraly Městské lesy v Prachaticích. Stromy musely ustoupit stavbě devět set metrů stoupacího pruhu. „Dopravní dostupnost a výjezd směr Volary je v předjížděcí fázi nebezpečný, chtěl bych touto cestou poděkovat Jihočeskému kraji, že vyslyšel naše prosby,“ nechal se při jednom z jednání zastupitelů starosta Prachatic Jan Bauer. Bezpečnostní audit trasy nechala zpracovat Správa a údržba silnic už před více než rokem. Ten na silnici II/141 z Prachatic na Volary ukázal na dvě nebezpečná místa. Z tři sta metrů dlouhého úseku, který mohl prodloužit obchvat města za odbočku z hlavního tahu na Lázně sv. Markéty, ale nakonec sešlo.

Zhruba kilometr dlouhý stoupací pruh od „Americké zatáčky“, přesně od odbočky na lesní cestu směrem k Lázním sv. Markéty, se začne stavět 18. března. „Stavba bude trvat sedm měsíců a jezdit se bude v kyvadlovém režimu,“ uvedl Josef Pavlík. V první fázi začne Strabag těžit zeminu tak, aby se srovnala úroveň svahu se silnicí. Od té chvíle budou v místě prací umístěny semafory. „Semafor bude vždy posunut jen do míst, kde budeme pracovat,“ zdůraznil s tím, že v plánu jsou co nejkratší uzavřené úseky pro zajištění co nejplynulejšího provozu na jediné trase z Prachatic na Volary. „Vždy budeme reagovat na aktuální práce,“ doplnil s tím, že firma se bude snažit pracovat i o víkendech, alespoň tehdy pokud to technologické postupy dovolí. Úplná uzavírka úseku se plánuje až na téměř samý konec prací. „Bude to jedna sobota v září při pokládce asfaltového povrchu v celém úseku,“ upřesnil Josef Pavlík.

Město Prachatice dá Jihočeskému kraji pozemek pro stoupací pruh

Strabag vyhrál výběrové řízení s cenou necelých 54 milionů korun. Ta původní předpokládaná cena byla 78 milionů korun. Sedm měsíců prací je také jen hrubý odhad. Podle Josefa Pavlíka se firma bude snažit termíny co nejvíce zkrátit. Geologický průzkum lokality ovšem potvrdil skalnaté podloží. „Tam se může vyskytnout problém. Víme, že tam skála je, nevíme přesně, v jakých místech. Zda a jak moc bude tvrdá v tuhle chvíli také můžeme jen odhadovat. Tam by mohla nastat komplikace,“ zmínil jeden z možných problémů při stavbě Josef Pavlík. Další prý ale nečeká, protože projekt jako takový je velmi dobře připravený.