U sčítání hlasů je důležitá pečlivost, říká Jiří Ludačka

Prachatice - Než se ve dvě hodiny otevřou volební místnosti pro sněmovní volby, musejí volební komise už mít prostor kompletně nachystaný.

Posedmé usedne Jiří Ludačka z Prachatic do volební komise dnes ve dvě hodiny odpoledne.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Mezi těmi, kdo pravidelně usedá do volební komise, je Jiří Ludačka z Prachatic. „Letos to bude posedmé a dokonce jsem byl zvolen podruhé předsedou,“ říká s tím, že se vždy hlásí sám. Možná je to proto, že nikdy žádné volby nevynechal a odměna za účast ve volební komisi je k důchodu také příjemná. Jako předseda si přijde na šestnáct stovek, jako člen to je o tři stovky méně. „Navíc mám jako důchodce čas, tak proč bych nešel,“ konstatuje a dodává, že i do jiné komise zasedne také manželka Marie.

Před tím, než usedne do komise, ale musí nejen on, ale i jeho kolegové, absolvovat školení, aby všichni věděli, co je jejich povinnost a nenastaly případné chyby. Jiří Ludačka zasedne v komisi číslo tři v budově prachatického Gymnázia. „Párkrát jsem byl i jinde, ale třeba ze základní školy na sídlišti to bylo dost daleko a sotva se dalo stihnout dojít odvolit ve svém okrsku. Volím v ulici Pod Hradbami, a to znamenalo běžet přes celé město,“ vzpomněl na předchozí volby.

Každý člen volební komise má totiž v době voleb dvě hodiny volna. „Na vlastní odvolení a oběd to stačí. Na tu dobu si ale my zbylí musíme rozdělit seznamy voličů,“ vysvětluje a dodává, že v komisi na třetím okrsku usedne letos šest členů. Zvládnout se to dá. Jednotlivé komise vědí, kdy je největší nápor voličů.

Nejdůležitější je přesnost. Mnohdy prý už voliči čekají na páteční druhou hodinu za dveřmi. To jsou prý hlavně ti, kteří chtějí na víkend odjet. Najdou se i tací, kteří dorazí v sobotu jen pár minut před druhou. Teprve v sobotu po druhé hodině má komise nejvíc práce. Volební místnost se zapečetí a z urny se vysypou odevzdané lístky. „Každý lístek nám projde rukama několikrát. Máme už zajetý systém. Hlavní je neudělat chybu,“ vypráví s tím, že občas je v obálce místo lístku i vzkaz. „To je pak neplatný hlas,“ ujišťuje. Lístky komise rozdělí na hromádky podle čísla. Pak začíná počítání. Znovu se lístky berou do rukou při sčítání preferenčních hlasů. „To musíme pečlivě zapisovat, kontrolovat. Vše musí být naprosto přesně,“ ujišťuje. Sčítání je nejméně na dvě hodiny a někdy dojde i na přepočítávání pěkně od začátku.