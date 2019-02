Prachatice /FOTOGALERIE/ – Policejní hlídky u téměř každého přechodu ve městě. Tak to vypadalo včera v Prachaticích.



Jak už totiž v týdnu sliboval vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR v Prachaticích Martin Grožaj, došlo na akci u přechodů pro chodce.

Na Malém náměstí se tak v civilním voze krčila policistka s videokamerou a přes ní sledovala cvrkot na nejvíce zatíženém přechodu ve městě. „Chodec je podle mého názoru nejohroženější druh mezi účastníky silničního provozu,“ vysvětlil důvod kontrol u přechodů Martin Grožaj.



A proč videokamera za předním sklem policejního auta? I to má podle policistů své opodstatnění. Včera totiž při kontrolách šlo i o to, jak se k sobě navzájem chovají chodci na přechodu a řidiči, kteří k němu přijíždí. „Musím uznat, že i přesto, že náš dohled byl skrytý, neobjevili jsme ohrožení chodců, ale ani řidičů,“ potvrdil Martin Grožaj. Zdůraznil, že šoféři si zvykli dávat chodcům na přechodu přednost. Obě skupiny se chovaly ukázněně,“ řekl policista.



Během dvou hodin hlídky v centru města nemusely na přechodu pro chodce zasáhnout. „Drtivá většina chodců vyčkává, co před přechodem udělá řidič. Řidič zase předvídá, co by mohl udělat chodec. Vizuální kontakt je, a tak nebylo potřeba zásahu či postihu,“ vysvětlil Martin Grožaj. „Fungovalo to, jak v autoškole. A přitom o policejní hlídce nikdo vědět nemohl,“ zhodnotil.



Podle něj mají prohřešky u přechodů ve větší míře na svědomí právě řidiči. Ti se totiž neumějí srovnat s pravidly. „Na druhou stranu chodci si někdy neuvědomují, že jejich přednost není absolutní a vynucují si přednost,“ podotkl.

Na Prachaticku nejsou nehody s chodci příliš časté. V loňském roce se staly tři. „Rozsah zranění ale nebyl nijak vážný. Většinou šlo naštěstí jen o lehčí poranění,“ ukončil Grožaj.

un a čtyři body k tomu. To si může od přechodu odnést každý z řidičů, který by právě za zebře ohrozil některého z chodců a nezajistil mu řádné přecházení.

„Včera jsme nemuseli k žádné takové pokutě přistoupit,“ potvrdil vedoucí prachatického dopravního inspektorátu Martin Grožaj.

Několik šoférů ale uvízlo v policejní síti v Pivovarské ulici. Mezi nejčastější prohřešky patřilo nepoužívání pásů. Jeden z šoférů tak na místě platil blokovou pokutu za pět set korun. Dva body mu budou prostřednictvím městského úřadu připočteny na jeho řidičské konto.



Policisté však přiznávají, že ve chvíli, kdy se o jejich přítomnosti řidiči dozvědí, téměř všichni se chovají tak, jak jim nakazuje zákon.

Včerejší dopravně bezpečnostní akce byla zaměřená především na chodce a řidiče. „Letos nebyla první. A budou další. Sezona dopravních akcí pro nás začala,“ varuje Martin Grožaj.



Hned příští týden se policie zaměří právě na pásy a jejich využití v městském provozu. „Nezapomeneme ani na používání dětských autosedaček a připoutání dětí v nich. Právě ve městě jsou připoutané děti hodně důležité. Šofér nikdy neví, kdy bude muset rychle šlápnout na brzdu,“ vysvětlil.

Navíc policisté poutání dětí v autech zkontrolují také u některé z mateřských škol ve městě. „Ze zkušeností vím, že mnozí rodiče právě na krátké vzdálenosti po městě děti vůbec nepřipoutají,“ zdůvodnil zaměření dopravní akce Martin Grožaj. Součástí všech kontrol je zároveň dechová zkouška pro řidiče.