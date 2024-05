Osm různých fitness prvků přibylo kolem prachatické tankovky. Mají sloužit k venkovnímu cvičení, které k tréninku využívá výhradně či převážně váhy vlastního těla a obejdou se bez dalších cvičebních pomůcek. S jejich pořízením pomohl příspěvek od Nadace ČEZ. Ti, kdo by is chtěli při procházce na tankovce protáhnout tělo, najdou v jejím okolí přitahovací trojhrazdu s různou výškou, kruhy, trojúhelníkovou sestavu, hrazdu pro kliky, bradla, žebřík na ručkování, twister a šikmou lavici pro posílení břišních svalů. Prvky vypadají stylově a do lesa lemujícího tankovku se hodí. „Navíc jsou vyrobené a namontované podle všech nařízení a norem. Použité materiály nejen odpovídají předpisům, ale vzhledem zapadají do okolní přírody,“ zhodnotil referent pro bytové hospodářství a zeleň odboru komunálních služeb MěÚ Prachatice Václav Hesoun, Stojny jsou vyrobené z akátového dřeva a kovové součásti z nerezu a dopadová plocha je z přírodního materiálu. Fitness prvky vyrobila a podél tankové cesty instalovala kuřimská společnost Alestra.