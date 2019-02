Nová Pec - Bez zimní výbavy nebudou moci řidiči brzy jezdit kolem Lipenské přehrady. Na vybrané silnice třetí třídy totiž přibude dopravní značka Zimní výbava.

ZIMNÍ VÝBAVA. S novou značkou se budou řidiči setkávat cestou na Lipenskou přehradu. | Foto: Repro: Deník

„Jedná se hned o několik komunikací, a to z našeho regionu od Nové Pece až na Přední zvonkovou a dále pak v regionu Českokrumlovském na komunikaci v Horní Plané před převozem a v opačném směru v Bližší Lhotě. To vše je silnice III. třídy/1631. Na silnici s označením 1634 se pak jedná o silnici vedoucí z České republiky na hranice s Rakouskem a v opačném směru pak také,“ vysvětlil prachatický dopravní inženýr Václav Kalous.

Rozhodnutí o instalaci dopravní značky, která bude platit vždy od 1. listopadu do 30. dubna, vydal českokrumlovský silniční správní úřad. „S námi byly značky, které jsou u nás v regionu, konzultovány. Jedná se o úzké komunikace, na nichž je zakázáno udržovat je chemicky, tedy solením,“ upřesnil Václav Kalous.

