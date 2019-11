Zimní sezona na vimperském Zimním stadionu začala před dvěma měsíci, ale už teď Jan Král, jednatel vimperských Městských služeb, přesně ví, do čeho by bylo dobré se pustit po jejím skončení v příštím roce.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Formánek

Chtěl by pokračovat v opravách. Letos například nejen hokejisté jezdí pod novými světly, která jsou úspornější, než ta původní. Jan Král by ale rád viděl například rekonstrukci fasády budovy ze strany od bývalé prodejny nábytku, která byla srovnána se zemí. „Začneme navíc i projektovat opravu prosklené stěny, tu chceme v budoucnu také opravit a zmenšit i její skleněnou výplň,“ upřesnil s tím, že bez problémů je část, kde jsou kabiny. „Ty byly opravené, je tu mnohem větší komfort, a to i po stránce tepla. Jen bychom chtěli po sezoně dodělat gumový povrch v kabinách mužů, jako jsou v ostatních kabinách. Ty současné jsou zatím jen provizorní,“ poznamenal Jan Král.