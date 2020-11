V třeboňských lázních Aurora vznikne venkovní wellnesscentrum přibližně za 132 milionů korun. Nabídne vířivku, bazén pro děti, relaxační bazén a kondiční bazén. Stavba byla podle starosty Jana Váni (ODS) již zahájena a návštěvníci by venkovní vodní radovánky mohli vyzkoušet už v červenci příštího roku. V areálu si zaplave veřejnost i lázeňští hosté.

Venkovní wellnesscentrum vybudují vítězové veřejné zakázky – firmy Sdružení Metrostav, a.s., a Památky Tábor, s.ro. Jak uvedla mluvčí třeboňských slatinných lázní Martina Herchová, jde o rozšíření wellnesscentra Aqua viva. Stavba má plynule navazovat na stávající objekty. „Bazény jsou navrženy s různou teplotou a hloubkou vody. Dále jsou součástí areálu odpočinkové zóny s lázeňským charakterem, rodičovská klidová zóna, hřiště na pétanque, kolonáda, provozní objekt a vstupní objekt,“ ujasnila mluvčí třeboňských slatinných lázní Martina Herchová. Areál o rozloze zhruba 8 300 m² bude rozdělen do několika zón. Vodní plochy jsou projektovány na více než 800 m². Areál vznikne na stávající travnaté ploše mezi krytým bazénem, ulicí Lázeňská, oplocením stávajícího parkoviště a pěší komunikací.

Bazén pro dětské klienty bude hluboký do 0,4 metrů a bude doplněn vodními atrakcemi. Součástí kondičního bazénu budou čtyři startovací dráhy. Relaxační bazén nabídne masážní prvky, podvodní trysky, bublinkovou lázeň, houpací záliv, vodní číši, vodní stěnu aj. Na východní straně bazénu bude vodní skluzavka. Součástí vířivky budou nerezová lehátka, která slouží k masáži. Teplota vody bude vyšší než v ostatních bazénech. „Bazén bude z části zastřešen pohledovou železobetonovou konstrukcí,“ doplnila mluvčí třeboňských lázní Martina Herchová s tím, že v rodičovské zóně se vyřádí děti na trampolínách, balanční prvcích aj.

Celým prostorem areálu má procházet kolonáda s vlastní dřevěnou pergolou v celé své délce.

Starosta Jan Váňa (ODS) k výstavbě dodává: „Bude to financované z rozpočtu města s tím, že technologii budou hradit lázně. Byla to investice plánovaná dlouhodobě,“ zdůraznil s tím, že město mělo v roce 2019 v rozpočtu 30 milionů na tuto investici. V roce 2020 rezervovalo v rozpočtu dalších 30 milionů korun. „V příštím roce to musíme dofinancovat.,“ uvažoval Jan Váňa, jeden z jednatelů lázní. Dále přihlédl k současné krizi. „Covid doba je těžká, ale svět se nemůže zastavit. Nebudeme čerpat úvěr,“ zhodnotil.

Rozšíření wellnesscentra by mělo přispět podle slov mluvčí třeboňských slatinných lázní Martiny Herchové k celkové vyšší atraktivitě lázeňského komplexu.

Výstavba saunového světa, který by navazoval na stávající wellnesscentrum a nové venkovní wellnesscentrum je podle slov Martiny Herchové v přípravné fázi. "Jednalo by se čistě o investici Slatinných lázní Třeboň s.r.o. Nyní je zpracováván investiční plán a studie," uvedla. Sauna bude podle ní pro zhruba 40 osob. Lázně zvažují i pracoviště wellness masáží. "Pokud bude projekt schválen k realizaci, začátek výstavby je plánován na první polovinu následujícího roku," komentovala mluvčí třeboňských slatinných lázní Martina Herchová i další plány.