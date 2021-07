„Nikdy ale nebyl určen pro parkování. Parkoviště nákladních aut tam vzniklo nadivoko a město ho tolerovalo,“ vysvětlil vedoucí odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice Luboš Kvasnička. Místo se časem stalo nejen parkovištěm, ale také místem pro odložení a překládku různého materiálu.

Pro úplně uzavření odstavného plochy je hned několik důvodů. Po každém větším dešti těžká auta nanáší na silnice bahno, které se na kolech aut dostává stovky metrů daleko, což může být následně nebezpečné. Navíc zákon o pozemních komunikacích jasně říká, že je zakázáno silnici znečišťovat a také vypouštět na ni vodu, splašky a jiné tekuté odpady.

První podnět k nápravě ale dala Správa železničních cest, protože bahno a voda se dostává do zabezpečovacího systému železnice. Správa železničních cest vyzvala zástupce Správy a údržby silnic v Prachaticích, aby odstranili komunikační závadu. „Pozemek není náš, a proto jsme dali podnět městu Prachatice,“ popsal Martin Grožaj z prachatické SÚS. Město následně celou plochu uzavřelo. „To sice problém s vodou neodstraní, ale do doby opravy minimálně zamezí erozím, protože povrch na tom prostoru je opravu ve velmi špatném stavu,“ dodává Martin Grožaj. Dodává, že aby se místo mohlo používat jako manipulační plocha (parkoviště by vyžadovalo splnění mnoha dalších požadavků, pozn. aut.), je nutné zajistit opravu nejen vjezdu a výjezdu na silnice ve správě SÚS, ale také odvodnění a celé zpevnění plochy.

Řešení, co s prostorem, město Prachatice podle informací Luboše Kvasničky zatím nemá. „V tuto chvíli možnosti, jak v budoucnu pozemek využít, vypracovává městský architekt. Nedokážu proto přesně odhadnout, kdy zda a jak se bude prostor opravovat,“ uvedl Luboš Kvasnička. Prachatičtí jsou naštvaní, že město prostor uzavřelo. „Nikdo se ale už nezastaví nad tím, že svévolným parkováním došlo ke zničení městského majetku,“ uzavřel šéf odboru dopravy.