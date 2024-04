Jaro opravdu začíná. Opravy silnic na Prachaticku se rozjíždějí na plné obrátky. Nezbývá než to vydržet. Na silnici jen pár kilometrů u Dolan na Čkyňsku vzniká provizorní silnice přes Horosedelský potok. Most, který až dosud sloužil jako jediná možná komunikace, musí totiž jihočeská Správa a údržba silnic opravit.

Práce na stavbě mostního provizoria u Dolan. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Stavba mostního provizoria začala v pondělí 22. dubna. Jakmile bude u konce, bude provoz na silnici II/171 z Dolan na Vacov řízen semaforem. Na provizorní silnici bude umožněn průjezd jen kyvadlově. O opravu mostu přes Horosedelský potok se postará společnost Reno Šumava. Omezení na silnici budou trvat celé léto. Uzavírka je povolená až do 4. října. Jinou objízdnou trasu silniční správní úřad nestanovil.

Do „Vlacháče“ jen přes Chlumany

Most na silnici z Husince do Vlachova Březí před křižovatkou Na Kocandě, jehož oprava silnici na tři měsíce uzavře.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováZe stejného důvodu, tedy pro opravu mostu, bude od prvního květnového pondělí uzavřena také silnice II/144 z Husince na Vlachovo Březí. „Opravovat se bude most před křižovatkou Na Kocandě,“ uvedl Martin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic. V tomto případě ale bude silnice zcela uzavřena a objízdná trasa je vedena přes Chlumany. Práce na mostě přes Chlumanský potok jsou naplánovány od 6. května do 11. srpna a pracovat tam bude firma Strabag.

Šoféry na Prachaticku čeká peklo: Opravy zavřou silnice i přejezdy

V případě uzavírky silnice z Husince do Vlachova Březí je zrušena také autobusová zastávka Chlumany – rozcestí. Jako náhradní zastávka je určena ta přímo v Chlumanech.

Další opravy v plném proudu

Omezení v dopravě čelí řidiči nad Americkou zatáčkou na silnici z Prachatic na Vlolary, kde se staví stoupací pruh. Provoz v místě je řízen semaforem. Další opravy jsou ve volarské Mlynařovické ulici, kde by se měly práce rozjet na plno v příštích několika málo dnech. S omezením musejí počítat řidiči i u Kahova, kde se modernizuje silnice a uzavírka tam je na etapy, nebo z Horní Vltavice na na Borová Lada. Tam se nedá projet vůbec a ridiči musejí po objízdné trase. Další opravy silnic má Správa a údržba silnic v plánu a bude je zveřejňovat podle toho, jak budou uzavřeny a dodavatelské firmy se pustí do práce.

Opravy silnic ve Volarech pokračují, zavře se Mlynařovická