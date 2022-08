Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR jsou důvodem odstřely horniny které souvisí se stavbou odpočívky u Chotýčan. "Za případné komplikace se řidičům předem omlouváme," uvedl Adam Koloušek.

Termíny úplných uzavírek dálnice D3:

23. 8. 2022 v čase od 10 do 12

25. 8. 2022 v čase od 10 do 12

30. 8. 2022 v čase od 10 do 12

1. 9. 2022 v čase od 10 do 12

"Kvůli provádění zmíněných trhacích prací dojde v úseku mezi MUK 118 Ševětín a MUK 123 Lhotice k několika krátkodobým úplným obousměrným uzavírkám dálnice D3. Provoz bude po dobu uzavírek veden po objízdné trase po komunikaci II/603 přes Ševětín, Vitín a Chotýčany," uvedl Adam Koloušek. Odstřely se v místě prováděly už při stavbě dálnice, kdy se pod vznikající komunikaci ukládaly chráničky pro budoucí inženýrské sítě.

