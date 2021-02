Tisíce lidí denně projdou odbavovací budovou českobudějovického vlakového nádraží, které se nyní rekonstruuje. Jak bude vylepšený objekt vypadat zvenčí ukazují už dnes nová fasáda a střecha na severní věži nádraží.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka se budou České Budějovice pyšnit po dokončení oprav jednou z nejhezčích nádražních budov v republice. „Vzniknou nádherné prostory s novou obchodní pasáží, službami, výtahy. Cestující budou moci využít jak boční vchod směřující do Lannovy třídy, tak i čelní hlavní vchod přímo do velké haly,“ těší se na změnu náměstek primátora Viktor Lavička.

Změny v lokalitě se ale nemají zastavit opravou budovy ze začátku minulého století. Investor akce, kterým je Správa železnic, v dalších krocích připravuje na straně u Suchého Vrbného parkovací dům s přibližně 400 stáními.

Rekonstrukci budovy českobudějovického vlakového nádraží mají doplnit také úpravy nejbližšího okolí. Například Správa železnic, která akci financuje, uvažuje o vybudování cyklověže na jižní ploše vedle budovy, nyní se pro věž připravuje projektová dokumentace. Rekonstrukce nádraží zahrnuje celkovou revitalizaci objektu, optimalizaci provozních prostor a úpravu ostatních ploch pro komerční využití. Přestavbou projdou kromě obvodového pláště také okna a dveře, střecha, interiéry a technické zázemí. Zmodernizují se veškeré veřejně přístupné prostory a vytvoří administrativně provozní zázemí pro zaměstnance Správy železnic. Na nejfrekventovanějších místech vzniknou obchodní jednotky.

V Jihočeském kraji letos opravuje Správa železnic deset nádraží. Největší náklady se plánují podle ministra dopravy Karla Havlíčka v Českých Budějovicích, kde si má rekonstrukce vyžádat přibližně 700 milionů korun. Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda upozorňuje například na to, že celá trasa z prostoru podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude nově plně bezbariérová. Rekonstrukce nádraží má skončit v roce 2022.

Se správou železnic, která je investorem opravy nádraží, úzce spolupracuje město České Budějovice. Město totiž v dlouhodobé perspektivě uvažuje o změnách v přednádražním prostoru. Třeba o tom, že by se část automobilového provozu „schovala“ pod zem. „Před budovu už by se měly dostat jen vozy městské hromadné dopravy,“ přibližuje představy radnice o možných úpravách náměstek primátora Viktor Lavička. Ostatní auta by vyjížděla na povrch až u viaduktu v Rudolfovské třídě.

To je ale zatím jen úvaha. Konkrétnější podobu má plán na nový podchod z nádraží pod kolejištěm směrem k Suchému Vrbnému. Tam už se pracuje na projektu. „Další etapa prací by měla řešit podchod, který zahrne nejen další obchodní prostory, ale zejména spojení s novým parkovacím domem. Ten by měla Správa železnic zbudovat naproti stávajícímu sběrnému dvoru,“ popisuje záměr Správy železnic Viktor Lavička.

Podle Nely Friebové, tiskové mluvčí Správy železnic, se počítá s výstavbou objektu s přibližně 400 parkovacími místy. V současné době probíhá zpracování záměru projektu, samotná výstavba by měla probíhat v letech 2024–2026.

Správa železnic v jižních Čechách investuje také do IV. železničního koridoru. „Výstavba IV. železničního koridoru zrychlí dopravu vlakem z Prahy do Budějovic, která by měla trvat hodinu čtyřicet minut,“ uvedl k budoucímu přepravnímu času Karel Havlíček. Modernizace koridoru probíhá nyní na úsecích Sudoměřice-Votice a Soběslav–Doubí. Na trase Nemanice – Ševětín ale ještě práce nezačaly. Celý IV. koridor, kde by mohly moderní vlaky jezdit i 200 km/h, má být hotov v roce 2028.