Pro velké i malé čtenáře to zahájil v pondělí Tadeáš Šíma s povídáním mladý cestovatel a spisovatel z Prachatic, který se svým povídáním pod názvem Na kole a s padákem a přes Střední Ameriku. Zajímavá a dobrodružná cesta stejně z Kostariky, přes Nikaraguu, Salvador, Honduras, Guatemalu do Mexika mezi Karibským mořem a Tichým oceánem k Mexickému zálivu. To byla další z Tadeášových cest v sedle bicyklu a letos se zajímavým doplňkem padákem v báglu. Na padáku se spouštěl k poletování v Kostarice, Guatemale i Mexiku. Trasa měla bezmála 3000 km. Výprava skrz Střední Ameriku byla jednou z nejnáročnějších, kterou absolvoval. Během své cesty potkával zblízka zajímavé lidi, fotografoval rozmanitou přírodu a nahlížel pod pokličku tamějších pytláků přímo u silnice. Celá expedice vygradovala slezením nejvyšší sopky Severní Ameriky, „Hvězdné hory“ Pico de Orizaba. Poutavé vyprávění se moc líbilo a na závěr Tadeáš Šíma pozval přítomné do Prachatic na listopad, kde připravuje cestovatelský festival Prachcest.