Ti si prohlédli a vyzkoušeli na vlastní kůži přes třicet různých projektů. Vystavovatelé přijeli převážně z jižních Čech. Akce si klade za cíl pobavit a propojit nadšence a odborníky.

Dvě kola, která pohánějí osoby vlastní chůzí, přijel představit Vojtěch Štulc z Prahy. „Manster Wheel je stroj na léčení dětské křečkytýdy, což je neméně závažná pandemie, která kosí mladé. Moc se toho o ní neví. My jsme přišli s moderní léčbou této nemoci pomocí cyklické terapie. Celá konstrukce je ze železa, je to má práce,“ popsal humorně vynález principál z uměleckého spolku Inspirokracie. Každé kolo mohlo obsadit jedno dítě. „Každý křeček jde do jedné klece. Kola se točí kolem své osy, ale i obíhají okolo druhé,“ vysvětlil princip stroje.

Nápad jej vyrobit dostal Vojtěch Štulc před šesti lety. „Sestavil jsem to pro jednu evropskou akci, vzniklo to na dvorku na Praze 1, kde mám i dílnu. Byl jsem s tím ve Španělsku, v Holandsku. Nazkoušeli jsme s tím i akrobatická představení,“ přibližuje využití. Projekt vytvořil společně s kolegy. „Slouží to hlavně pro zábavu a pro radost. Já jsem hlavním tvůrcem, ale bez kamarádů bych to nemohl provozovat. Sám bych nevytvořil ani náladu, která tu vládne díky samohybné terapii,“ líčí s úsměvem.

Lidé se bavili i například u tříkolky s přívěsem. „Představil jsem již dříve tříkolku do jednoho představení. Je to vysoký vynález pro pět cestujících. Dva jsou na chůdách a pohání konstrukci, tři se vezou. Místo tu má zapisovačka, řidička…vzadu je záchod, na tříkolce je vana, sprcha, pumpa, hasičská jednotka, zoo pod slunečníkem a bar,“ popsal vynález Pavel Lukas, ředitel divadla Kvelb. Kdysi výjimečnou tříkolkou sestavoval v Jírovcově ulici v Českých Budějovicích. „Máme divadlo v Budějovicích a děláme obřího anděla na náměstí,“ přiblížil.

Stroj je plně pojízdný, světla fungují. „Máme tu autobaterii a třeba i kožené značkové sedačky z Velké Británice,“ poukázal na výjimečnost rekvizit. Kovová tříkolka baví lidi po Evropě. „Živíme se s tím,“ shrnul tvůrce.