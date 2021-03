Proto už v polovině roku 2018 byla zpracována Jaromírem Kročákem rozsáhlá studie lokality starého sídliště ve Vimperku s názvem „Vimperk – projekt regenerace starého sídliště“. "Součástí zadání byla v únoru před dvěma lety veřejná prezentace, kam byli pozváni obyvatelé lokality, aby se mohli s touto studií seznámit a vznést případné připomínky. Studie řeší dopravu, parkování, pěší komunikace, mobiliář, zeleň, odpadové hospodářství a veřejné osvětlení," vysvětlil vimperský místostarosta.

V době vzniku sídliště nebylo tolik aut jako dnes a nebylo nutné řešit parkování. Nyní je na sídliště parkovacích míst málo. "Musíme tedy hlavně řešit dopravní uspořádání, zpevněné plochy jak pro parkování vozidel, tak pro chodníky stávající a doplňované," upřesnil Zdeněk Kuncl. Systém průjezdnosti ulic není ve studii měněn, částečně se tedy jedná o jednosměrný provoz, část komunikací je obousměrná, a vše je řešeno uvedením komunikací do dimenzí v souladu s dopravní normou.

Počet a umístění stávajících parkovacích stání přináší problémy. "Nový návrh systému dopravy a doplnění parkovacích stání umožní spolu s dalšími opatřeními zřídit v sídlišti až 260 parkovacích míst, která budou regulérní a v souladu s dopravní normou. V současné době je tam míst polovina. Více parkovacích míst je umožněn efektivnějším využitím stávajících parkovacích ploch, včetně vytvoření nových," popsal Zdeněk Kuncl.

Ani stav chodníků není zrovna nejlepší, a tak studie počítá s jejich kompletní obnovou. V některých místech dojde i k částečným posunům chodníků. "Během loňského roku jsme oslovili projektanty, abychom si udělali finanční představu projektových prací pro plánování rozpočtu na letošní rok. Byl vybrán Jaromír Kročák, který tuto lokalitu zná v rámci zpracování studie," řekl vimperský místostarosta s tím, že začátkem února radní výběr projektanta potvrdili. Komunikace a parkování jsou podle Zdeňka Kuncla největším problémem, a proto je smlouva uzavřena na projektové práce, které budou obsahovat návrh řešení celé dopravní infrastruktury starého sídliště ve Vimperku včetně úprav stávajících komunikací, parkování s úpravami stávajících parkovacích ploch a s doplněním nových ploch pro parkování osobních vozidel, řešení terénních úprav, opěrných konstrukcí a násypů, úprav celkového systému odkanalizování ploch včetně předpokládaných překládek dotčených sítí technické infrastruktury.

Projekt bude rozdělen na tři etapy podle jednotlivých ulic: 1. Palackého ulice, 2. Klostermannova ulice, 3. Smetanova ulice. "V tuto chvíli máme ve schváleném rozpočtu na letošek připravené finanční prostředky ve výši 384 tisíc korun na projektové práce 1. etapy, tedy Palackého ulice," uvedl Zdeněk Kuncl s tím, že existuje možnost, že budou uvolněny finanční prostředky na projektové práce také druhé etapy - Klostermannova ulice. Cílem vimperských zastupitelů je rozdělení této lokality na tři stavební objekty, a tak zároveň postupně podle finančních možností jednotlivé části rekonstruovat.

Zadané projektové práce, jejichž podkladem bude zpracovaná studie, v rámci zvolené etapizace a smluvních podmínek by měly být hotovy v polovině příštího roku. "Půjde o finančně velmi nákladnou rekonstrukci jednotlivých ulic a město bude muset hledat možnou dotační podporu, tak jako se to podařilo pro letošní a příští rok na sídlišti Míru, kde jsme získali na revitalizaci 2 částí sídliště celkem 6 milionů korun," zdůrazňuje Zdeněk Kuncl. O zařazení projektu a jeho financování už v roce 2023 rozhodnou vimperští zastupitelé. "Za dva roky by se tak lokalita starého sídliště mohla začít postupně měnit k lepšímu," uzavřel Zdeněk Kuncl.