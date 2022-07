Pan Honza s přezdívkou Psisko s manželkou a vnoučaty není na Soumarském mostě nováčkem. Jezdí tam už čtyřicet let. "Nám se tu moc líbí, nepotřebujeme moře. Na tomhle místě , kde dnes jsme, býváme pravidelně. Už je za ta léta naše a dokonce buk, který tu stojí jsme vysadili na místo toho původního, který kdysi zničil blesk," popsal. Celá rodina chodí na pěší výlety do okolí, nebo vyrazí o kousek dá na kole. "Byli jsme již na okruhu odtud na Nové Údolí, Rossenauerovu nádrž, Jelení vrchy a zpět," upřesnil Honza. To Jiří s manželkou byli o víkendu na Soumarském mostě poprvé a líbilo se jim tam.

Rašeliniště na Soumarském mostě se zavírá, park začne opravovat chodník

A líbí se tam i dětem na letním táboe. Vedoucí Patrik a Anička upřesnili, že tábor trvá čtrnáct dnů. "Máme tu devatenáct dětí a je tu fajn" řekli. S dětmi hrají táborové hry, organizují výlety a zkouší lodičky na řece. "Prostě klasický táborový život. Zrovna dnes hledají děti názvy podle šifry, po obědě, ke kterému bude kuře na paprice, se děti těší, že bude volno a na večer další program," zakončili.

Ceny na Soumarském mostě jsou pro kempaře příznivé, i když letos se cena za stan a noc navýšila o pět korun. I tak mají v kempu téměř plno. Noc v chatičce vyjde na čtyři stovky. Na nezájem turistů si v kempu na Soumarském mostě nestěžují, mají výhodu. Lidé tam jezdí i za splouváním Vltavy a téměř vždy zůstanou jednu či dvě noci.