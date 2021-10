Podle informací Lenky Pechouškové z odboru školství kultury a cestovního ruchu MěÚ ve Vimperku, nahradily informační systém, který ve Vimperku existuje téměř třicet let a v nyní už nebyl příliš aktuální. Jeho barevné provedení a vlastně celý vzhled navrhoval autor vizuální proměny města Vimperk Matěj Chábera ve spolupráci s městským architektem René Dleskem. „Systém pomáhá k lepší orientaci návštěvníků města a směruje jen k zámku, do historického centra nebo ke kláštereckému viaduktu,“ upřesnila Lenka Pechoušková s tím, že nezapomíná návštěvníky upozornit na vimperské kaple ale i další krásy města pod Boubínem.

Navigačním systémem, který zaplatil městský rozpočet s přispěním dotace od Jihočeského kraje. „Výměnou sloupků práce na navigaci turistů po městě nekončí. V příštím roce by měl být navigační systém doplněn o infopanely s podrobnějšími informacemi a trasami. Také by měly být modernizovány v souladu s novým vizuálním stylem města uvítací tabule, které se nacházejí u vjezdu do města,“ upřesnila.

Výměna navigačního a informačního systému je hlavním úkolem, které si město Vimperk pro následující dva roky stanovilo v souvislosti s vizuálním stylem města do veřejného prostoru. Nový bude nejen směrový systém, informační mapy, značení turistických okruhů, ale také dopravní značení, plakátovací plochy či propagační vlajky na kruhovém objezdu Fišerka. „Ve chvíli, kdy se otevřel zámek o velké rekonstrukci považujeme za jednu z nejnutnějších potřeb v oblasti orientace. Přehledný a navigační systém je pro město důležitý,“ uzavřel místostarosta Zdeněk Kuncl.