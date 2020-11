České Budějovice pořád ještě dusí tranzitní doprava, stejně tak obce podél silnice I/3 směrem na Dolní Dvořiště. Úlevu přinese téměř dvacet kilometrů zbrusu nové dálnice, která bude sloužit, snad od roku 2023, jako jihovýchodní obchvat krajského města.

Na stavbě D3 mezi Úsilným, kde zatím „dé trojka“, mířící na jih k hranicích s Rakouskem, končí, a Prostředními Svinci na Českokrumlovsku panuje i o víkendech čilý stavební ruch. Těžké stroje tam těží zářezy, budují se násypy hlavní trasy dálnice a staví se většina mostních objektů. V celé trase stavbaři také překládají inženýrské sítě.

„Přebytečná zemina se převáží na stavbu D3 0310/II Hodějovice – Třebonín,“ přidal podrobnosti Adam Koloušek, tiskový mluvčí krajské správy Ředitelství silnic. „Tam se celý proces opakuje: tedy probíhá dovoz materiálu, realizace násypu, konsolidačních násypů, mostních objektů a pilotů.“

Tunel nabral zpoždění

Součástí právě budovaného úseku dálnice bude také tunel Pohůrka dlouhý 999,5 metrů. Do země se zanoří pod Dobrovodskou ulicí a vynoří se pod Ledenickou. Kvůli agresivní spodní vodě v těch místech se musel vymyslet nový způsob jeho stavby: bude to „krabice“, tzn. že do hloubené jámy se uloží monolitický objekt (namísto postupného budování stěn, stropů a podlah).

Do tří let snad tedy bude hotovo. A už příští rok by měla začít stavba D3 v dalším úseku dále na jih: Třebonín – Kaplice nádraží.