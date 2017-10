Třídění frčí, bude víc barevných popelnic

Prachatice - Nejen chytré odpadkové koše Big Belly, ale také pohodlnější manipulaci s odpadem jak ve městě, tak přímo ve sběrném dvoře v Krumlovské ulici, chtějí mít Prachatičtí.

Areál nového sběrného dvora a kompostárny v Krumlovské ulici v Prachaticích.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

A tak Sběrný dvůr, který ve městě funguje na novém místě přes rok, stále dovybavují a dozařizují. Během několika málo měsíců to podle slov Marie Peřinkové, vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Prachaticích, budou další vychytávky, které zaměstnancům sběrného dvora ale i obyvatelům Prachatic, usnadní odvoz a třídění odpadů.

Prachatičtí totiž získali hned dvě dotace, které v obou případech pokryjí 85 procent nákladů. První z nich je ve výši zhruba 5,5 milionu korun. „Tyhle peníze jsou určeny na dovybavení sběrného dvora, což prakticky znamená, že chceme nejen rozšířit boxy na rozdělování odpadu, ale také zakrýt kontejnery na tříděný odpad přístřeškem,“ popsala Marie Peřinková. Upřesnila, že po zhruba ročním provozu přišlo město na to, že některé věci prostě úplně nevyhovují. Přesněji, že stávající boxy na ukládání odpadu nestačí a kontejnery, do kterých prší jsou nejen pro obyvatele, kteří tam odpad vyvážejí, ale i pro zaměstnance sběrného dvora dost nepohodlné. „Pro snazší manipulaci ve sběrném dvoře také pořídíme kolový nakladač, čímž zaměstnancům velmi usnadníme práci,“ doplnila. Další stroje by prý město ještě chtělo, ale na všechno dotace nestačí. „Musíme vybírat a nakupovat s rozumem,“ dodala s úsměvem vedoucí odboru životního prostředí.

Z druhé dotace pak nakoupí nové nádoby na třídění jak pro majitele rodinných domů, tak na veřejná místa v sídlištích. „Novinkou budou plastové popelnice na třídění u domů. Bude to ve stejném režimu jako nádoby na bioodpad. Ti, kdo budou chtít, budou mít možnost přihlásit se o popelnice na třídění plastu a papíru jen pro svou potřebu,“ řekla Marie Peřinková.

I když se novým sběrným dvorem ve městě se navýšilo množství tříděného odpadu, město z rozpočtu stále doplácí. Za rok 2016 to byly dva miliony korun. „Doplatek klesá, ale pomaleji, než bychom chtěli,“ uzavřela.

Novinky v třídění odpadu v Prachaticích: