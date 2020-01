Podle slov Rostislava Eichnera, jednatele Technických služeb, sice původní plán byl až od středy 8. ledna, ale nakonec se rozhodl, že začnou raději o den dříve. „Tradičně začínají lidé odkládat stromky se Třemi králi. V pondělí byly u kontejnerů vidět odložené, tak začneme v úterý,“ vysvětlil.

Další várku stromků pak svezou pracovníci městské firmy v příštím týdnu. „Stává se nám ale, že se stromky objevují u kontejnerů i v březnu,“ dodal s úsměvem.

Stromky, které Technické služby svezou, skončí ve sběrném dvoře. Následně se nadrtí a část z nich by měla jít do spalovny. „Jenže vzhledem k množství kůrovcového dřeva není jasné, jaký bude zájem. Takže co nepůjde, to zkompostujeme,“ doplnil Rostislav Eichner.