Pro připomenutí, v loňském ročníku koledníci vybrali bezmála osm set tisíc korun. Charita Prachatice – Vimperk chce výtěžek sbírky použít na podporu Charitní ošetřovatelské služby, domácí péče, terénního programu projektu Most naděje, Charitního domova sv. Dominika Savia pro matky s dětmi a také na podporu a zajištění provozu azylového Domu sv. Petra pro muže a pečovatelské služby v oblasti Vlachovo Březí. Ve větších obcích a městech Prachaticka a Vimperska budou koledních vybírat do kasiček až do 16. ledna. Na menší obce a osady mají vždy vyčleněný konkrétní časový úsek, a tak třeba o tomto víkendu budou koledníci chodit v Lenoře, Horní Vltavici nebo Staších či Vacově na Vimpersku. Na Prachaticku zase celý víkend v Husinci nebo Strunkovicích nad Blanicí, v sobotu v Nebahovech či Těšovicích. V příštím týdnu se přesunou do Chluman či Ktiše. Koledníci jsou slyšet, většinou totiž si totiž při obcházení domovů zpívají My tři králové jdeme k vám…