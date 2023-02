Opona visela v Městském divadle v Netolicích do roku 1922, kdy byla po rekonstrukci vyměněna za tu s pohledem na město. Ač si Netoličtí mysleli, že už Tři Grácie nikdy neuvidí, oponu našli vlastně náhodou v devadesátých letech minulého století srolovanou v divadle. A udělala jim velkou radost, i když byla ve stavu, že se nemohla nikde ukazovat. Odtud pak opona podle informací Zuzany Leherové z Muzea JUDr. Otakara Kudrny putovala mezi sbírkové předměty muzea a čekala na svou chvíli. "Byli jsme ve výhodě, znali jsme odborníka, který se o to mohl postarat. Už jednu oponu nechali zrestaurovat. Tahle je ale starší," vysvětlila Zuzana Leherová. Netoličtí tak vlastně čekali jen na to, až na obnovu opony Tři Grácie najdou peníze, rozpočet netolického muzea totiž není nijak velký. Zaplatit opravu znamenalo mít volných zhruba tři sta tisíc korun. To se povedlo před dvěma lety. "Získali jsme sto padesát tisíc z dotačního programu Jihočeského kraje a hned byla šance na zrestaurování o kousek blíž. I tak jsme ale financování raději rozložili do dvou let," popsala netolická muzejnice.