Prachatice /ANKETA/ - Jedenáct zastupitelů se do diskuze ani nezapojí. Při hlasování se jen zdrží.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Snahu sdružení Živé Prachatice, aby v Prachaticích vznikly fungující městské trhy, koalice opět odstřelila.

Prosadit do rozpočtu stotisícovou částku na zajištění a propagaci městských trhů se snažila už při prosincovém jednání zastupitelů Barbora Koritenská (Živé Prachatice). Před zhruba měsícem se to nepovedlo, a tak v pondělí 21. ledna se trhy pokusil prosadit Jakub Nepustil (Živé Prachatice), když navrhoval, aby vznikla pracovní skupina, která by se postarala o jejich přípravu a program. „Skupina by měla vyřešit propagaci, doprovodný program a kompletně je připravit tak, aby se s nimi mohlo začít příští rok. Navíc jsem kontaktoval bývalou starostku Chluman Ivanu Vlkovou, která zakládala trhy tam a slíbila nám v začátcích pomoc,“ argumentoval Jakub Nepustil.

Podporu městským trhům vyjadřují všichni opoziční zastupitelé. „Musím se zeptat, jestli je tady v sále někdo, kdo by nechtěl krásné městské trhy,“ zeptal se Jan Bauer (ODS) a zápornou odpověď od nikoho z kolegů nedostal. „Uznávám, že pořádání trhů má svá úskalí. Jsme v Prachaticích a trhy tu mají netradici, ale tak to udělejte obráceně. Návrh nemusí vzejít od Živých Prachatic, navrhněte to vy. Mě to neuráží, ale je mi sympatické, že chtějí něco dělat,“ vyzval J. Bauer vedení města.

V pondělí nikdo neodpověděl, proč vedení města trh odmítá. Starosta Martin Malý (Nezávislí) jen připomněl, že veškeré argumenty padly při prosincovém jednání zastupitelů. Tehdy například Věra Houšková, ředitelka KIS, řekla, že obyvatelé města na městských trzích nenakupují. Roman Kahuda (ODS) podotkl: „Je zajímavé, že Prachatičáky potkávám v Chlumanech i ve Vodňanech.“ Následně požádal, aby se skupina rozšířila ještě o přípravu trhů adventních. „Skupina by se mohla postarat o zlepšení dění o adventu, aby se nestalo, že na Zlatou neděli trval program třináct minut,“ řekl s tím, že není nutné hledat důvody, proč to nejde, ale postarat se o to, aby se trhy staly v Prachaticích tradicí.

To si myslí i Robert Zeman (Pro Prachatice): „To fakt nemáme pár tisíc korun na podporu trhů, aby se tady zabydlely a staly se tradicí? Nejde o to soutěžit s Chlumanskými.“ Připomněl, že v rozpočtu město utratilo peníze na projekty, které nikdy nerealizuje. „Na pracovní cesty vedení města dáváme statisíce a nemáme pár korun, abychom podpořili trhy. To je smutné,“ zkonstatoval.

Koalice neřekla, že je proti, ale všech jedenáct zastupitelů se zdrželo. Živé Prachatice se ale nevzdávají, a tak diskuze o trhu určitě nebyla poslední.