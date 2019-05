Prachatice – Sto tisíc korun na pořádání trhů z městské kasy je příliš. Prachatičtí jejich zajištění dotovat nechtějí.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Zastupitelé Živých Prachatic se opakovaně snaží o konání městských trhů. Při jednání zastupitelů už v lednu navrhovali zřídit pracovní skupinu, která by se věnovala přípravě a následně organizaci městských trhů. V dubnu zase přišli s nápadem zadat studii proveditelnosti na jejich konání. „Trhy úspěšně fungují v mnoha městech a obcích. Amatérsky pořádané akce v Prachaticích ukazují, že lidé o ně mají zájem. Zájem mají i drobní prodejci,“ tvrdí Jakub Nepustil. Jakékoliv návrhy na konání trhů koaliční zastupitelé odmítají. Jejich největším argumentem je, že lidé v Prachaticích nemají zájem nakupovat. „Nejde jen o nakupování, ale především o setkání lidí a oživení centra města,“ oponuje Jakub Nepustil. Opoziční kolegové dodávají, že když Prachatičtí jezdí do Chluman či Vodňan, budou chodit na trh i doma. S tím ale vedení města nesouhlasí. „Srovnávat trhy ve Vodňanech a Prachaticích nelze,“ říká Martin Malý, starosta Prachatic. Ten zároveň ujišťuje, že pořádání trhů není rentabilní. „Podporujeme trhy, které jsou od jara do podzimu prakticky denně ve Zvolenské ulici, kde mají své stánky hlavně drobní pěstitelé,“ zdůvodňuje starosta.