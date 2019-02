Prachatice – Vytvoření pracovní skupiny, která by připravila městské trhy v Prachaticích, koalice při posledním jednání zastupitelů zamítla. Ne, že by byla proti, ale zdržela se hlasování, čímž znemožnila sestavení skupiny.

Prachatická radnice, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Z výsledků ankety, ve které v posledním týdnu hlasovali čtenáři na webových stranách Prachatického deníku, ale vyplývá, že trhy v Prachaticích lidé chtějí. Do ankety se zapojilo 248 hlasujících. Valná většina dala trhům zelenou, přesně to bylo 227 hlasů (92 % z celkového počtu). Pouhých 21 (8 %) respondentů řeklo, že na trhy nechodí. Anketa tak jasně hraje do karet prachatické opozici, která se už dvakrát při jednání prachatických zastupitelů snažilo o jejich zavedení. Jasně tak potvrzují slova opozice, že setkávání na podobných akcích je láká, a že okolní trhy v Chlumanech či Vodňanech rádi navštěvují.



Z komentářů na facebooku dávají Prachatičáci najevo, že takové akce vyhledávají. „Trhy by našemu městu jen prospěly. Nejde jen o to, kolik tam lidé utratí nebo neutratí peněz. Znamenalo by to mnohem víc pro lidi i město,“ napsala Petra Tkáčová. K ní se přidala Jaroslava Domínová, která připojila, že: „Uvítali bychom ve městě cokoliv.“

Zastupitelé města Prachatice si nechali otevřená zadní vrátka v tématu pořádání městských trhů v Prachaticích.

Jednoznačné ne z jejich strany nepadlo. Všech jedenáct koaličních zastupitelů při při návrhu zřídit pracovní skupinu, která připravila nápady, jak zrealizovat městské trhy v Prachaticích, se pouze zdrželo hlasování. Návrh na vytvoření pracovní skupiny ale ani tak neprošel.



Poté, co obyvatelé Prachatic nápad pořádat městské trhy v Prachaticích podpořili v anketě, redaktoři Prachatického deníku oslovili lídry některých stran a uskupení v městském zastupitelstvu s otázkou, zda jsou pro pořádání trhů a zda o to i nadále chtějí usilovat.



Jan Bauer (ODS) ujistil, že s opozičními kolegy zastupiteli možnost diskuze na téma pořádání městských trhů v Prachaticích opět rozproudí. „Dvě stě padesát lidí, kteří odpovídali v anketě, není malý vzorek. Vedení města by mělo přehodnotit svůj postoj. Nestačí si říci, zkusili jsme to a nebyl o to zájem, tak máme odfajfkováno,“ říká lídr ODS.



Stejný názor jako ODS má další z opozičních zastupitelů Růžena Štemberková (KDU-ČSL). „Rozhodně si myslím, že bychom o tom měli mluvit. Výsledek ankety mě nepřekvapuje, spíše by mě překvapilo, kdyby byl výsledek opačný,“ poznamenala Růžena Štemberková.



Zdeněk Kollar (KSČM) také nevidí pořádání městských trhů jako uzavřenou záležitost, jednání o nich se nebrání. „Dávat do nich peníze ale město nemůže,“ upozornil předem.



Místostarosta a lídr Ano Miroslav Lorenc diskuzi nevylučuje. „Nebráním se tomu,“ odpověděl ve čtvrtek redaktorům Prachatického deníku.



Starosta Prachatic Martin Malý (Nezávislí) se sice diskuzi nebrání, ale argumentuje zkušeností z minulých let. Připomněl, že zastupitelé o možnosti konání trhů za posledních pár měsíců mluvili několikrát. „Po praxi z minulých let jsme došli k přesvědčení, že v našem městě se tato nabídka nesetkává se zájmem trhovců, není pro ně zajímavá,“ uvedl.



Jakub Nepustil (Živé Prachatice) podle svých slov nevidí možnost konání městských trhů jako uzavřenou záležitost. „Rozhodnutí zatím není definitivní. Přemýšlíme, jak postupovat dál, téma budeme chtít znovu otevřít. Jsem přesvědčený, že dříve nebo později se do města v nějaké podobě trhy znovu vrátí,“ nastínil lídr Živých Prachatic.



Stejně tak Robert Zeman (PRO Prachatice) chce i dál o možnosti konání městských trhů v zastupitelstvu mluvit. „Určitě se budeme snažit pořádání městských trhů prosadit,“ slíbil.



Potvrzuje se tak, že zastupitelé nejsou proti trhům, což už naznačili při lednovém jednání zastupitelů. Nikdo z nich nezvedl ruku poté, co se Jan Bauer jasně zeptal, zda se najde mezi zastupiteli někdo, kdo by trhy vůbec nechtěl. Následovala výzva pro vedení města, aby s nápadem přišlo samo. „Je mi jedno od koho, ale myšlenku trhů podpořím,“ řekl Jan Bauer. Od zastupitelů ODS přišel i návrh, aby pracovní skupina řešila konání všech trhů ve městě, i těch adventních. „Při třetí adventní neděli jsme viděli, že to jde a lidé by zájem měli, tak proč to ještě nevylepšit a doplnit trh zajímavým programem,“ chtěl Roman Kahuda (ODS).