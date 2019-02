Prachatice – Setkat se s cestáři v Prachaticích včera nebyl velký problém. Kužely na silnici před Základní školou ve Vodňanské ulici, na obchvatu nebo na výpadovce na České Budějovice jasně naznačovaly, že silničáři se pustili do oprav vozovek po zimě. „Jde o plánované opravy, které budou pokračovat maximálně ještě dnes, ale jen pár hodin," řekl Martin Grožaj z prachatického Střediska správy a údržby silnic.

Před ZŠ Vodňanská vzniknou červené zpomalovací pruhy. | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Pečlivější kontrolu si vyžádala silnice právě před školou, kde by měly být do konce května navíc nainstalovány zpomalovací pruhy. Podle slov Martina Grožaje by měly mít šířku vždy přes jeden jízdní pruh a délku pětadvacet metrů. O jejich instalaci požádalo vedení základní školy. „Každopádně se snižuje brzdná dráha aut, ale kvůli červenému zbarvení také řidič ví, že přijíždí do úseku, kde se předpokládá vyšší pohyb lidí,“ zhodnotil. Přesně takový povrch by on sám nechal nainstalovat například do zatáčky před Vitějovice, která je podle něj velmi nebezpečná.



Cestáři včera vyspravili také úseky ve směru na České Budějovice od železničního přejezdu k firmě MS Kart, nebo u sběrných surovin. „Na obchvatu města byly trhliny, které zasahovaly do konstrukčních vrstev komunikace. I ty během těchto dvou dní necháme opravit. Další špatná místa na obchvatu se pak nacházela v okolí mostů nebo ve stoupacím pruhu k Lázním,“ doplnil.