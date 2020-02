Ještě několik týdnů musí vydržet Prachatičtí, než se dozvědí, zda získají peníze na třetí a zároveň i poslední etapu výstavby Areálu lesních her.

Zvířecí říši představuje nový areál lesních her nad Lázněmi sv. Markéty. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

O peníze na ni město požádalo v polovině ledna. A pokud bude s žádostí úspěšné, zaplatila by dotace polovinu nákladů. V tomto případě by mohlo jít o jeden milion korun. „Plánovaný rozpočet je dva miliony korun plus stavební dozor. Na kolik nás ale poslední etapa skutečně vyjde, ukáží až cenové nabídky od konkrétních firem,“ uvedl Jan Klimeš, místostarosta Prachatic.