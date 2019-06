Prachatice – Minimálně do začátku letních prázdnin se sekačky nezakousnou do trávy na prachatické Skalce. Přesněji v oblasti pod mateřskou školou.

Podle slov Jana Klimeše, místostarosty města, tu vedení radnice nechává trávu růst úmyslně. „Louku totiž využívají školy i Dřípatka při výuce o rostlinách,“ vysvětlil. Navíc se v podstatě jedná i o plánované omezení sečí ve městě, kdy jsou podle vedení radnice místa, kde není nutné mít výšku anglického trávníku. „Rozhodli jsme se, že počty sečí, i s ohledem na zkušenosti z předchozích let, alespoň v některých lokalitách omezíme. Nechceme za každou cenu mít posečeno v podstatě na hlínu,“ potvrdil. V horizontu zhruba čtrnácti dnů se proto na radnici sejdou i se šéfem Technických služeb Prachatice, aby zkusili vypracovat návrh toho, jak ve kterých oblastech do konce vegetačního období kosit méně. „Pak bude návrh předložen radě. Uvědomujeme si, že měníme plán v době, kdy už jsou nasmlouvané firmy, takže to zkusíme a na konci vegetačního období vyhodnotíme,“ uvedl.