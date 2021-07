Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR se na křižovatce ulic Generála Píky a Nádražní opravuje most, jak už Deník informoval. Práce jsou podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD plánované na sedm týdnů. Na mostě se opravují koncové části a bude se pokládat i nová svrchní vrstva asfaltu. Kvůli stavbě je most částečně uzavřen a ve směru od Lišova a hlavně od Prahy (sjezd z D3) se nedá projet na Nádražní ulici. V pondělí to znamenalo dopravní šok a stání ve směru od Lišova na desítky minut. „Pokusil jsem se uzavírku objet postranními uličkami, ale bohužel to napadlo víc lidí. Stejně jsem stál v kolonách,“ komentoval svůj zážitek z odpoledne prvního dne uzavírky Martin Šimek z Českých Budějovic. Fronty aut se vytvořily i na Okružní nebo v Pražské třídě, kudy vede oficiální objížďka za uzavřené místo.

Město sice upravuje při velkých uzavírkách signální plány světelné signalizace na dotčených křižovatkách, ale i tak znamená změna obvyklých dopravních tahů v jihočeské metropoli zpravidla velké problémy. Především pro první dny, než místní řidiči najdou nové trasy. Například za sjezd od Lišova mohou všichni, kteří míří do jižní části města, využít cestu přes Rudolfov, odbočit se dá v lokalitě Na Klaudě.

Z Nádražní je sice možné směrem na Lišov i při uzavírce projet, ale i na tomto tahu se chvílemi „štosují“ auta kvůli přetíženým kruhovým křižovatkám v ulici Generála Píky. Situace se sice v posledních dnech zlepšila. Ale od soboty 24. července až do středy 28. července je třeba počítat ve městě s další úplnou uzavírkou, a to v Dobrovodské ulici u budoucího tunelu Pohůrka kvůli stavbě D3. Úplně uzavřena do konce roku je i Plavská.

Od pondělí 19. července 2021 je v Českých Budějovicích také uzavřen most v ulici Karla IV. z důvodu kompletní rekonstrukce, která potrvá do letošního listopadu. Most v ulici Karla IV. byl postaven v roce 1970 a po 51 letech je ve stavu, kdy je jeho oprava více než nutná. „K těm zásadnějším závadám patří například výluhy na úložných prazích, stopy po průsacích vody ve spárách mezi nosníky, hloubkově degradovaný beton, korodující betonářská výztuž nosníků, porušený kryt vozovky i chodníku,“ jmenoval některé nedostatky náměstek primátora Ivo Moravec.

Zhotovitelem je společnost K-Building CB a.s. a město za obnovený most zaplatí 4 120 123 korun bez DPH. „Práce potrvají do 120 dnů od předání stavby. V této souvislosti si dovoluji požádat nejen řidiče, ale i chodce o pochopení a trpělivost,“ dodává Ivo Moravec.

Už ve čtvrtek 15. července začaly práce na opravě mostu na silnici České Budějovice – Týn nad Vltavou mezi Českým Vrbným a Bavorovicemi. S možným omezením dopravy kvůli tomu musejí počítat řidiči, kteří jedou směrem z Českých Budějovic na Týn i do Písku. Na Českobudějovicku je pak úplně uzavřena také komunikace ze Strážkovic do Trocnova. V Trhových Svinech je pak v centru města uzavřena Trocnovská ulice. Osobní auta projíždějí objížďkou po místních komunikacích, nákladní automobily mají značenou objížďku přes Ledenice.

V Českých Budějovicích jsou také kvůli opravě uzavřeny Plavská ulice a ulice L. M. Pařízka a četná lokální dopravní omezení provázejí stavbu D3 na východě a jihovýchodě Českých Budějovic. Například na 24. až 28. července se připravuje uzavírka Dobrovodské ulice v prostoru stavby budoucího tunelu Pohůrka.