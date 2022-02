„V rámci rozšíření provozu ve Vimperku jsme loni investovali zhruba 4 miliony korun. I v letošním roce předpokládáme několik investičních akcí v řádu stovek tisíc. V prvním roce působení ve Vimperku jsme vyrobili cca 70 titulů v počtu desítek tisíc kusů. Zatím je to podplán, ale věříme, že se postupně dostaneme na 6 až 10.000 knih týdně,“ uvádí Spolumajitel Inpressu Vladislav Nadberežný.

Aktuálně pracuje ve vimperské tiskárně 15 zaměstnanců. Do budoucna tu počítají s navýšením o třetinu. Tiskárna by tak mohla přijmout více objednávek na tisk, které teď musí kvůli nedostatku lidí odmítat. „Naše vize byla využít stávající provoz ve Vimperku a tento rozvíjet a rozšiřovat. Ač je to někdy těžké na komunikaci a náročné na spojení, tak tuto cestu chceme udržet. I z důvodu silné tiskařské tradice, která ve Vimperku je,“ uvádí Nadberežný.

Ten má v Českých Budějovicích tiskařský závod, kde zaměstnává zhruba 50 lidí a během posledních 32 let tu vytiskli desítky milionů časopisů, novin, brožur, knih, letáků, katalogů.

„Netrápí nás nedostatek, jako hlavně kvalita nových zaměstnanců. Chybí mechanici, opraváři, seřizovači. Často musíme přemlouvat lidi v důchodu, aby nám ještě přišli pomoct.“

Ve Vimperku, tedy městě, které má tiskařskou tradici, jako snad žádné jiné v Čechách a svého času se zde díky šumavskému Baťovi Johanu Steinbrennerovi tiskla i každá druhá kniha, neměla firma lehkou pozici, především díky pandémii. „Ve Vimperku potřebujeme personálně posílit a stabilizovat knižní výrobu. Stále sháníme odborníky do všech pozic, především zkušené fachmany, kteří jsou s knihtiskem ve Vimperku spojení. Posilujeme i obchodní oddělení s důrazem na výrobu knih, i díky zhruba roční zkušenosti v ní vidíme velký potenciál,“ dopňuje.

„Vimperk je pro nás nová zkušenost a současně příjemná „změna“. Je to jiné město než Budějovice, jiní lidé. Myslím, že se můžeme dobře doplňovat. Já sám Vimperk poznávám a jezdím sem rád, je to prostě Šumava se svým podnebím, krásnou přírodou a okolím. Dojíždění je někdy náročné, ale stojí to za to!“ dodává.

Za loňský rok ve vimperském Inpressu vytiskli několik desítek tisíc knih, zvládli i další zakázky jako kompletace map, kašírování, apod. „Velmi nás potěšilo, že jsme mohli ve Vimperku vázat knihu ke 30. výroční národního parku Šumava, což je velmi symbolické,“ dodává.

V edičním plánu tu měli a na příští rok zatím mají standardní, běžné knihy. Poptávek na lepší papíry, vazby, zušlechtění, apod. je podle Nadberežného poměrně málo, rozhoduje cena.

„Nyní převládají standardní knihy s papírovým nebo laminovaným potahem, jednoduchý tisk, důraz je kladen na cenu, já bych to nazval „konzum“. Průměrný náklad je 1000-1500 kusů od titulu. Knihy s důrazem na ekologické papíry, speciální vazby a úpravy jsou výjimkou, řekl bych tak 5 až 10 procent,“ uvádí.

Ceny papíru jsou nyní nejvyšší za 32 letou historii firmy. „Od loňského léta se ceny zvedly o 50 až 60 procent a není to konečný stav. Na finální knize se to projevuje navýšením ceny o 20 až 30 procent, nicméně větší problém je nedostupnost papíru v Evropě, každou zakázku musíme velmi pečlivě projednat, zda na ni vůbec bude materiál. Doufám, že se tato situace do konce roku 2022 uklidní,“ přeje si.

"Vimperk bylo nejprůmyslovější město široko daleko. Byly tu velmi známé tiskárny, kde se tiskly knihy. Když se podíváte do knihovny, tak každá jedna a půltá knížka byla vytištěná ve Vimperku. Kovopodniky, dřevopodnik a všemu tomu položil základ Johan Steinbrener, který tady založil nejen tiskárny, ale i přidružené výroby na bedny a podobně. To byl takový šumavský Baťa a málokdo ví, že měl pobočky ve dvaadvaceti státech světa. Jsme rádi za každého podnikatele ve Vimperku. Dvojnásobně nás těší rozvoj tohoto, pro Vimperk tolik typického oboru a zájem majitele Inpressu o naší činnost a příslib další spolupráce," uvedl Čepička.