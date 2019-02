Šumava – Doslova na hraně jsou podle starosty Václava Vostradovského na Kvildě s vyvážením sněhu.

Kvilda pod sněhem. | Foto: Václav Vostradovský

„V podstatě teď v obci vyvážíme, kam se dá. Pokud by ale měla pokračovat situace z posledních dnů a připadnout až třicet centimetrů, jak uvádějí prognózy, budeme muset začít vyvážet sníh mimo obec,“ poznamenal. Na Kvildě leží přes metr sněhu, podobnou nadílku za pár dní pamatují naposled v zimě 2006. V nakladači starosta a jeho kolega tráví v průměru dvanáct hodin denně. „Začátkem týdne se situace uklidnila a doufám, že to chvíli vydrží. Obsazenost lůžek turisty v obci je odhadem tak na polovině, ale o víkendu tu bude zase plno,“ uvedl. Právě s turisty se Kvildští potýkali celý víkend. Konkrétně s těmi, kteří se rozhodli, že jejich vycházky mají přednost před úklidem sněhu. „Bylo jim jedno, že jedeme s nakladačem a odklízíme, někteří se prostě odmítali uhnout. Nemluvě o tom, že někteří běžkaři se rozhodli, že napříč obcí je nejlepší stopa,“ doplnil.



Sněhová nadílka spustila i lanovku ze Zadova na Churáňov. Podle Petra Vondraše z Lyžařského areálu Zadov jde o raritu. „Jsme tu totiž závislí jen na přírodním sněhu. Když není, nemáme na sjezdovce co upravovat. Rozhodně není pravidlem, že by jela každou zimu. Teď už druhou za sebou,“ vysvětlil. I tady se o víkendu potýkali s obrovským množstvím lyžařů. A s řidiči, kteří po zaplnění kapacit parkovišť auta postavili k cestám. „To může být problém pro skibus, který tudy musí projet,“ upozornil Vondraš.



Lyžaři si opět užívají i na rakouském Hochfichtu, kde leží až 180 centimetrů sněhu. V pondělí musely být kvůli padajícím stromům uzavřeny příjezdové cesty k areálu. Na německé straně je v provozu areál Mitterdorf, kde leží až metr a půl sněhu.



Prachatická Správa a údržba silnic poslala v úterý frézu na Vacovsko. Den před tím pomáhala na Volarsku.