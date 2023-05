Téměř z hodiny na hodinu přišlo na 24 seniorů ve vacovském domově o střechu nad hlavou. Úředníci z kraje rozhodli, že provozovatelé a majitelé zařízení Petr a Alena Kabrnovi nesplňují předpisy ohledně nutného počtu zaměstnanců.

Domov pro seniory Vacov je teď prázdný. | Foto: Deník/Petr Škotko

Ti se ale brání. „Domov byl zavřený za něco, co se stalo dříve. Ano, měli jsme potíže s personálem a byli jsme na to upozorněni. Ale to jsme napravili. Naše likvidace je cílená, ne spravedlivá,“ tvrdí Petr Kabrna.

Jeho slova nechtěně potvrzují dvě klientky, které ve vacovském domově žily. Nyní jsou v DS Lidická ve Strakonicích. „Personálně to bylo špatné jen jednou, pak už ne,“ říkají.

Někteří lidé ve Vacově dokonce tvrdí, že „kraj spáchal zločin“, když takto postupoval. Petr Škotko.Zdroj: Deník/Klára Alešová

Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana, ale postup odpovědných úředníků a institucí obhajuje tím, že byl oprávněný.

Všichni víme, že není kouře bez ohně. I bývalé klientky z Vacova připustily, že mívaly hlad, protože byly jen studené večeře. Ale ani jedna nepotvrdila, že by trpěly zimou, šikanou nebo zanedbáním péče.

Senioři z Vacova měli na stěhování pár hodin. Na zavření to nebylo, říká majitel

Manželé Kabrnovi přijali trest v podobě uzavření domova, ne však důvody. Cítí se poníženi a potupeni zvůlí úředníků. Chtějí se proto setkat s hejtmanem Martinem Kubou. Jsou prý připraveni doložit důkazy o tom, že úředníci postupovali zaujatě.

Je nabíledni, že jihočeský hejtman by si měl po návratu ze zahraničí čas na schůzku najít a snažit se zjistit, kde je pravda. Manželé z Vacova už byli potrestáni dost. A pokud pochybili úředníci, musí nést následky za své chování také oni.