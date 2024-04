Členové vítězného týmu byli svým prvenstvím mile překvapení. Před soutěží si prý moc nevěřili, ale v průběhu soutěžního dne se to změnilo. „Začali jsme si uvědomovat, že na tom asi nebudeme tak zle. Třeba na radiologických disciplínách jsme byli nadprůměrní a celkem se nám vedlo i v dovednostní části. Navzájem jsme se dobře doplňovali, každý přispěl tím, co umí a nakonec se to poskládalo až na vítěznou příčku,“ shodli se vítězové i ve společné odpovědi.