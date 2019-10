Peníze Radmila Kušniriková a Jitka Nachlingerová získaly nejen ze vstupného na benefici, z dražby dárků a tomboly či sponzorů. „Třetím rokem naší sbírku ukončují prachatičtí motorkáři při zavírání silnic, a to vždy týden po benefici,“ upřesnila Radmila Kušniriková.

Tentokrát se jela Jízda pro Lenoru, kde motorkáři věnovali za prodej placek do sbírkové pokladničky 9 876 korun. Předměty od dárců věnované do dražby a do tomboly vynesly krásných 111 720 korun. „Tento součet peněz jsme se rozhodly s vedením spolku Slunečnice věnovat rodinám poškozeným tragedií v Lenoře,“ upřesnila Radmila Kušniriková. Další peníze pak byly určeny pro Slunečnici. „Všem moc děkujeme,“ dodala organizátorka.

Pomáhat Lenorským se rozhodl i vimperský club Calypso. Veškeré včerejší vstupné do clubu pošlou na sbírkový účet.

Spolek Slunečnice z Vimperka získal díky benefiční akci 79 020 korun.

Pro Lenorské je určeno 111 720 korun.

Celkový výtěžek je rekordních 200 616 korun.