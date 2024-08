Divokej Bill

Kdy: Pátek 9. srpna od 20 hodin

Kde: Sportovně rekreační areál Vodník Vimperk

Proč přijít: Kapela Divokej Bill v letní sezoně 2024 zamíří hlavně na festivalová podia, ale pro své fanoušky si připravila také exkluzivních 8 samostatných koncertů pod jednoduchým názvem "8x Divokej Bill", na kterých se fanoušci mohou těšit na plnohodnotnou show, jakou na žádném z festivalů neuvidí!

Vstupné: 700 korun v předprodeji, 800 korun na místě

Koncertní soireé

Kdy: Sobota 10. srpna od 18.30 hodin

Kde: Štěpánčin park Prachatice

Proč přijít: Série sobotních koncertů ve Štěpánčině parku Nového dechového tria ve složení Pavel Bušek – klarinet, Jaroslav Janutka – hoboj a Jaroslav Sebera – fagot.

Vstupné: Zdarma

Vimperský kašpárek - Budulínek

Kdy: Neděle 11. srpna od 15.30 hodin

Kde: Městský park u ZŠ TGM Vimperk

Proč přijít: Divadlo KAPSA Andělská Hora Kdo by neznal Budulínka? A kdo by nevěděl, že to nakonec dobře dopadlo, že dědeček s babičkou Budulínka z liščí nory zachránili. Ale jak to vlastně všechno začalo? Budulínek neposlouchal babičku a nedbal rad, co mu dával dědeček. A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné šlamastyky, protože i přes varování svých prarodičů, aby nikomu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku.

Vstupné: 50 korun