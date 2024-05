Úterý 7. května

Vzpomínková jízda. Zdroj: MěÚ Prachatice

Oblastní soutěž mladých zdravotníků

V kolik: 9 hodin

Kde: Areál DDM, Dopravní hřiště, Parkán Prachatice

Proč přijít: Ukázky první pomoci na soutěžních stanovištích na dopravním hřišti a v areálu na Parkáně.

Majáles VSG Vimperk

V kolik: 9.30 hodin

Kde: Gymnázium Vimperk

Proč přijít: Studentský průvod městem od budovy VSG zakončený v MěKS doprovodným programem.

Vzpomínková jízda k osvobození Jihozápadních Čech

V kolik: 12.15 hodin

Kde: Prostraství před pivovarem

Proč přijít: Uctění památky osvobození jihozápadních Čech, pietní akt u pamětní desky.

Vzpomínková jízda k osvobození Jihozápadních Čech

V kolik: 14.30 hodin

Kde: Velké náměstí Prachatice

Proč přijít: Tradiční květnová akce k oslavám konce druhé světové války.

Swap rostlin

V kolik: 14 až 17 hodin

Kde: TUKAN - rodinný klub, Prachatice

Proč přijít: Výměna přebytků rostlin.

Swap oblečení

V kolik: 17 hodin

Kde: Kralova vila Prachatice

Proč přijít: Akce na výměnu věcí (nejčastěji oblečení) za jiné. Bez peněz. Donesete, co nepotřebujete a třeba zase někdo přinese něco, co oceníte a potřebujete vy. Přinést můžete i knihy nebo hračky pro děti.JAK SWAP FUNGUJE :Přinesete (ale není to podmínkou) oblečení a odnést si můžete cokoliv, co potřebujete či se vám líbí ZDARMA.Děkujeme, že respektujete maximální počet 10 přinesených kusů.Podmínkou je přinést PĚKNÉ VĚCI, KTERÉ MOHOU SLOUŽIT DÁL - třeba takové, které byste se nestyděla dát své kamarádce.Nenakupováním, tříděním, recyklací a posíláním věcí dál šetříme energii, planetu a prodlužujeme životní cyklus výrobků.

Mejdan roku s Rádiem Kiss

V kolik: 19 hodin

Kde: Kongresové centrum Prachatice

Proč přijít: Ty největší hity od 90. let vám do Prachatic přivezou moderátoři a DJs rádia Kiss - Roman Anděl, Michal Kavalčík a DJ Basslicker.

Vstupné: 450 korun

Kaskadér

V kolik: 19.30 hodin

Kde: Kino Národka Prachatice

Proč přijít: Kaskadér Colt Seavers ( Ryan Gosling ) býval hvězdou svého oboru, dokud se při jedné obzvlášť náročné akční scéně cosi nepokazilo. Následkem nekontrolovaného pádu z velké výšky skončil Colt s pošramoceným tělem i egem. Rozhodl se dát filmovému průmyslu definitivní sbohem, a dokonce kvůli tomu dal kopačky krásné a nadějné režisérce Jody ( Emily Blunt ). Po roce poflakování mu ale otrne, a tak celkem vděčně přijme nabídku ambiciózní producentky na roli dubléra akční hvězdy Toma Rydera ( Aaron Taylor-Johnson ) v připravovaném ambiciózním sci-fi filmu. Když se ale dozvěděl, že ten film točí jeho bývalá láska Jody, určitě si řekl: „Kdybych to býval věděl, tak bych sem býval nechodil.“ A to není jediný malér. Celé natáčení míří do kytek, protože klíčový herec Tom Ryder se vypařil neznámo kam. A Colta pověří jeho nalezením, protože umí rány rozdávat i přijímat a nikomu nebude chybět, když i on náhodou zmizí. To vše rázem postaví Coltovy životní priority na hlavu. Uvědomí si, že mu svět filmu strašně chyběl, že režisérka Jody je jeho životní láska a že když nenajde hvězdu jejího filmu živou a práceschopnou, možná jí to zničí kariéru. Na jednoho obyčejného kaskadéra je to hodně slušná nálož. Protože jak sám říká: „Nejsem hrdina, jsem jen dublér.“

Šamanův příběh

V kolik: 20 hodin

Kde: Kino Šumava Vimperk

Proč přijít: Je rok 2019 a Alexander Gabyšev, šaman z Jakutska, se vydává na pochod Ruskem (8 000 km z Jakutska do Moskvy) za účelem vymítání „ďábla“ – Vladimira Putina. Alexandr Gabyšev, šaman z východoruského Jakutska, měl zjevení. Bůh ho označil za bojovníka, který má z Kremlu vyhnat ďábla, Vladimira Vladimiroviče Putina. Za splnění svého úkolu, na jehož konci čeká Rusko nová a zářná budoucnost, je ochoten položit život. Alexandrova pěší pouť upoutá pozornost řady lidí i policejních orgánů. V odlehlých částech Sibiře o svém ambiciózním plánu diskutuje se zvědavými kolemjdoucími i řidiči*kami projíždějícími po nekonečných silnicích. Osm tisíc kilometrů dlouhá výprava nabízí mozaiku současných pro- i proti-putinovských názorů a demonstruje nestabilitu společnosti na východě a západě země.