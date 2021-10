Vy už jste v pondělí exkluzivně pro náš Deník uvedla, že jste natáčela vlastně náhodou. Chtěla jste původně poslat kamarádům video z atrakce, na kterou se chystáte. Můžete popsat celou událost?

Stála jsem před koulí, která měla vyletět vzhůru. Dokonce probíhalo odpočítávání ke startu. Ale v okamžiku, když zaznělo "tři" , jedno z lan se utrhlo a druhé vytáhlo kouli bleskurychle vzhůru.

Jak reagovali lidé okolo vás?

V první chvíli jako by tomu nevěřili. Ale všem bylo jasné, že to není součást programu. Řekla bych, že všichni na tom byli jako já - ovládlo je zděšení.

Uvnitř seděli dva mladíci. Jak se chovali?

Neskutečně odvážně. Žádný křik, byli v pohodě. Stejně se chovali, když pak vystoupili z koule po jejím spuštění na zem. Byli skvělí.

Na jiných záběrech je vidět, že se obsluha atrakce snaží kouli dostat dolů. Za jak dlouho se jí to podařilo?

Těžko říct, tak za deset nebo patnáct minut.

Můžete popsat, jak postupovali provozovatelé atrakce?

Divila jsem se, že nezavolali ani hasiče nebo záchranku. Řešili to sami.

A jak vnímáte celou záležitost vy několik dnů po události?

Že ti kluci v kouli měli obrovské štěstí. Říkám si, co by se stalo, kdyby se to utrhlo za provozu, kdyby ti kluci nebyli připoutaní. Samá kdyby. Co se týká mne, tak na tuhle atrakci už asi nepůjdu.