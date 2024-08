V polovině července se některá místa, kde byl zaznamenán pohyb chráněného tetřeva otevřela turistům. Jaroslava Červenku proto vyzpovídal spolupracovník Deníku Ladislav Beran pro nedávné tiskové konferenci, kde NP Šumava a Bavorský les představily výsledky monitoringu. Podle Jaroslava Červenky šlo o zajímavý projekt a solidní práci se zajímavým tématem.

Některé části Šumavy na obou stranách hranice se otevírají turistům a o dost jich určitě přibude. Bude to mít vliv na výskyt tetřeva hlušce?

Neumím odhadnout o kolik narostou počty turistů. Vím ale, že lidé vítají a chodí do míst, která byla ještě nedávno nepřístupná. V případě tetřevů je nutné vysvětlit, že jde o období, kdy jsou tetřeví kuřata dost velká a rizika pro tetřeva jsou minimální.

Téma, kdy povolit vstup do oblastí s výskytem tetřeva, se neustále diskutuje. Jak vnímají zákazy vstupu jednotlivé generace milovníků turistiky a Šumavy především?

To uvidíme. V rámci monitoringu máme spoustu dat i informací a i to musíme vyhodnotit. Myslím, že mladá generace je a bude stejně vnímavá jako starší a obráceně. Mladší generace není v turismu zatím tak aktivní, ale může se to změnit. My se každopádně budeme snažit, aby tetřev měl od listopadu do poloviny července na svém území klid.

Čtenáře ale bude zajímat i to, jak se dají shromáždit informace z tak obrovského území jakým je území Národních parků Šumava a Bavorský les?

Využíváme několik modelů, jak zjistit počet tetřevů na tomto území společně s kolegy z Národního parku Bavorský les. Následně data dáme společně dohromady a vyhodnocujeme. Lidé asi nebudou věřit, ale nejvíce zjistíme z tetřevího trusu, Z něj zjistíme, v jakých oblastech se pohybuje či kam se přesouvá a mnoho dalších údajů. My v současné chvíli víme, že na území obou parků máme 867 tetřevů, což je pro nás neskutečné číslo. S monitoringem ale nekončíme, budeme pokračovat.

Podle mě je velmi správné, že lidé z monitorovacího týmu čísla a data zveřejňují. Tetřevů je na Šumavě solidní počet. Věřme, že ještě přibude, neboť tento krásný hrabavý pták na Šumavu patří a dlouhá léta byl jejím symbolem. Současný monitoring a výzkum uvedený skupinou českých a bavorských zaměstnanců NP Šumava a Bavorský les se ubírá správným směrem a my jim popřejme, ať se vše daří a aby tetřev i lidé žili na tomto území v hojném počtu.