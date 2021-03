Ředitel likérky Fruko Schulz Josef Nejedlý informoval, že se každý týden podrobí testu asi 80 zaměstnanců. „Testování je prováděno samotestem zn. Humasis covid-19 Ag. Myslím si, že náklady na povinné testování by měl v plné výši hradit stát. Přispívá na každý odběr 60-ti korunami, přestože nákup jednoho testu vychází na 100 korun,“ upozornil Nejedlý, že měsíčně zaplatí nemalou částku. Na správnost testování dohlíží v jindřichohradecké likérce dohlíží proškolené pracovnice.

O krok napřed

Testování svých pracovníků nepodcenil ani jednatel společnosti MetalWorx v Plané nad Lužnicí Marcel Kaštovský. Snaží se jít napřed a být kreativní. „S předstihem jsme nakoupili samotestovací sady až na sedm týdnů dopředu,“ vysvětlil, že nařízení vlády předvídal.

Výtěry se u nich ve firmě konají každé pondělí. „Vše má přesný harmonogram, zjistili jsme, že na jeden odběr z nosu stačí dvě minuty. Možnost nechat se otestovat jsme nabídli i spolupracujících firmách i živnostníkům, kteří u nás pracují na rekonstrukci,“ dodal, že testy provádí odborný personál. „Máme na to najatou zdravotní sestru, abychom měli jistotu, že je vše v pořádku,“ upřesnil Marcel Kaštovský.

V pondělí test absolvovalo 234 lidí. „Z tohoto množství byl pozitivní jediný náš zaměstnanec,“ upozornil, že podobně tomu bylo i minulý týden. V podniku se pracuje v přísných hygienických podmínkách. „Aplikujeme častější úklid, dezinfikujeme, ozónujeme místnosti a klademe zaměstnancům ve výrobě na srdce, aby nosili přidělené ochranné pomůcky a udržovali dvoumetrové rozestupy,“ shrnul Kaštovský.

Hygienici dohlíží

Krajská hygienická stanice (KHS) spolupracuje s podniky na nastavení parametrů testování a kontrole průběhu a výsledků testování zaměstnanců. „Testování je v řadě případů vzhledem k typu podniků logisticky náročný proces, jehož cílem by mělo být efektivní odhalování bezpříznakových nosičů, nikoliv sankce. Proto se snažíme radit a konzultovat, ale máme samozřejmě i své kontrolní povinnosti," řekla ředitelka odboru hygieny Radmila Řepová.

V minulých dnech hygienici dotčené firmy oslovili přes datové schránky a nastavili parametry komunikace. "Testující subjekty hlásí aktuální výsledky testování, především počet antigenně pozitivních a následně počet potvrzených pozitivních případů formou PCR testů. Tento způsob komunikace nám umožňuje výsledky získávat a vyhodnocovat průběžně,“ uvedla ředitelka KHS Kvetoslava Kotrbová.

V současnosti má KHS z testování k dispozici údaje z 227 velkých firem v kraji, kde bylo protestováno 37 607 osob z celkového počtu 50 639 zaměstnanců a bylo zaznamenáno 468 pozitivních výsledků antigenní testů. Následně bylo verifikací zjištěno 185 pozitivních případů metodou PCR. "Vidíme tedy, že podíl pozitivních případů se pohybuje do půl procenta z dosud testovaných. Nezaznamenali jsme dosud ani žádné významnější ohnisko na pracovištích, počet pozitivních zaměstnanců v jednom podniku byl maximálně do osmi,“ doplnila Kotrbová.

Kombinují metody

Podmínky pro testování si mohou velké firmy nastavit podle svého. Lze si objednat výjezdové týmy z různých laboratoří, provádět samotestování s dohledem proškoleného personálu či kombinovat různé metody. Touto cestou jde například Městský pivovar Strakonice, jak popsal jeho ředitel Dušan Krankus, používají testy ze slin schválené ministerstvem zdravotnictví. „Kombinujeme obě metody, tedy odběry provedené pomocí externího zdravotního pracovníka a samotesty, které si pracovníci za přítomnosti příslušného nadřízeného provádějí sami,“ shrnul.

Ve strakonickém pivovaru Dudák je testovacím dnem také pondělí a test absolvují všichni zaměstnanci, kteří budou alespoň jeden den v daném týdnu na pracovišti. „Možná by bylo lepší, aby se všichni trvale chovali tak, jako by byli nakažení. To znamená s maximální opatrností. Pak by se nemuselo testovat,“ míní Krankus. „Pokud totiž někomu vyjde negativní test, může v této opatrnosti pod dojmem výsledku snadno polevit. A to prostě není dobře. To že je někdo negativní v pondělí, neznamená, že bude i v úterý,“ podotýká.

Kombinovanou metodu zvolili podle mluvčí jihočeské mlékárny Madeta Marty Faktorové i v závodech jejich společnosti. „Minulý týden jsme například tady v sídle společnosti v Českých Budějovicích absolvovali samotesty, v pondělí jsme využili služeb externího testovacího týmu,“ uvedla, že používají schválené antigenní sady a dodržují stanovený intervaly jednou týdně.

Dobrovolně testují dvakrát

Krajský úřad nařídil pro jistotu testování svých zaměstnanců dvakrát v týdnu, i když povinností je jen jeden test v tomto horizontu. „Rozhodli jsme se testovat raději dvakrát týdně, abychom zabránili šíření nákazy jak mezi zaměstnanci, tak na občany, kteří přijdou na úřad vyřídit své záležitosti,“ uvedl ředitel úřadu Milan Kučera. Testy se na úřadě konají v pondělí a ve čtvrtek. Veřejnost má podle jeho slov i přesto osobní návštěvu úřadu zvážit a přednostně využít elektronickou komunikaci.

Testování zde podstupují stovky lidí. Výjimku z testů mají pouze ti, kteří mohou doložit, že v posledních devadesáti dnech covid-19 prodělali, nebo mají certifikát o podstoupeném očkování.

S testy začali dříve

Zdraví zaměstnanců je prioritou i pro českokrumlovskou společnost Schwan Cosmetics. Jak uvedl její mluvčí Karel Čáslava, začali s testováním již před vyhlášením vládního nařízení. „Zahájili jsme testování hned první březnový týden. Protože se jedná o zhruba 450 testů, měli jsme první testování naplánováno na dva dny, ale ukázalo se, že to jde rychleji a zvládneme ho provést za jeden den,“ přiblížil.

Jako testovací den zde funguje čtvrtek a vždy musí přijít i kolegové, kteří pracují na home office. „Záchyty jsme měli v řádu jednotek. Všichni pozitivně testovaní byli ihned odesláni do péče ošetřujících lékařů a podstoupili PCR testy,“ naznačil postup.

Testování se uskutečňuje v závodní ordinaci a provádí ho odborný lékařský personál společnosti. „Používají při tom antigenní testy Nadal Covid-19, u nichž jsou výsledky zřejmé během deseti patnácti minut,“ dodal Karel Čáslava. Co se týče externistů a dodavatelů, do areálu společnosti se nedostane nikdo, kdo nemá platný antigenní nebo PCR test starší jak 48 hodin.

Sami trasují a mají i vlastní PCR test

Taktéž podniky v rámci skupiny Bosch Group v České republice plní mimořádné vládní opatření o testování zaměstnanců antigenními testy. Jak informoval vedoucí podnikové komunikace Pavel Roman, zaměstnanci, kteří se nacházejí od 12. března na pracovištích všech poboček Bosch, prošli s negativním výsledkem první vlnou AG testování. „Účinná preventivní protipandemická opatření, která jsme již dříve zavedli, doplněná o plošné testování pomáhají zlepšovat situaci a v provedení Bosch tak není průmysl slabým místem,“ řekl Pavel Roman.

Záchyt pozitivně testovaných zaměstnanců se pohybuje v řádu desítek, což vzhledem k celkovému počtu 8 400 zaměstnanců Bosch Group v ČR představuje méně než 1%. „Tyto zaměstnance odesíláme k potvrzení výsledku na PCR test a pozitivně potvrzené zaměstnance následně sami trasujeme a tím úspěšně dohledáváme ohrožené kolegy a posíláme je v případě rizika do karantény,“ popsal, jak to funguje v praxi.

Antigenně testování provádí formou asistovaného odběru pomocí externích poskytovatelů zdravotních služeb nebo samoodběrem. „K preventivnímu testování s vyšší citlivostí než u AG testů využíváme ve velkých závodech i vlastní analytické zařízení Vivalytic od společnosti Bosch Healthcare Solutions,“ podotkl Roman.

Pro toto zařízení Bosch vyvinul vlastní rychlý test na Covid-19 metodou PCR. Nejnovější verze testu trvá pouze třicet minut. „V Jihlavě jsou tyto zařízení přímo na pobočce Bosch u závodního lékaře a v Českých Budějovicích je Vivalytic umístěn do místní nemocnice,“ doplnil fakta.

Kontaktní obor neukázal vyšší nakaženost

I dopravce ICOM transport má za sebou kompletní první fázi testování zaměstnanců. Z více jedenácti set zaměstnanců je pozitivní pouhé 1,3 procento. V první vlně test absolvovalo skoro 1200 lidí, nákaza covid-19 se prokázala jen u 15 z nich. Dalších 13 zaměstnanců skončilo v karanténě po setkání s nakaženou osobou.

Jak upřesnila předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová většinu otestovaných tvoří řidiči autobusů a kamionů. „První kolo testování ukázalo, že zaměstnání není tolik zásadní místo přenosu, jak se tvrdí,“ řekla Kratochvílová. I přes nepatrná procenta nakažených v rámci oboru byla Česká republika jen krůček od uzavření celého průmyslu. „K tomuto devastačnímu kroku se chtěla vláda uchýlit bez jakýchkoli čísel, která by toto rozhodnutí obhájila,“ míní.

Vláda uvažuje zvažuje nařízení antigenního testování dvakrát týdně. „To postrádá smysl, je to zbytečné vyhazování prostředků, které by se daly použít někde jinde. Jedenkrát týdně je podle výsledků testů dostačující. Měli bychom se zaměřit na důležitější věci v boji s koronavirem jako je třeba očkování,“ myslí si Kateřina Kratochvílová.

Testování v E.ONu



62 % z testovaných zaměstnanců využilo možnost samotestování antigenními testy provedenými při vstupu na pracoviště, 37 % se přišlo otestovat do akreditovaných mobilních laboratoří, které jsou zaměstnancům dvakrát týdně k dispozici v areálu firmy v Brně a Českých Budějovicích. Možnosti využít veřejné laboratoře využilo jen asi 20 zaměstnanců.

I skupina E.ON hlásí první odhalené případy mezi svými zaměstnanci. V celé republice otestovali 1 745 zaměstnanců. Z toho bylo odhaleno 18 pozitivních případů a 14 následně potvrdil i PCR test (0,8 %). „Zaměstnanci využívali akreditovaná testovací centra ve firemních prostorech v Brně a v Českých Budějovicích, kde se mohou nechat testovat dvakrát týdně, samotesty dodané zaměstnavatelem i veřejná testovací centra,“ shrnula vedoucí koncernové komunikace Martina Slavíková.

Prodloužili i karanténu

Od počátku pandemie COVID-19 zavedla skupina E.ON přísná preventivní a hygienická opatření. „V řadě opatření jdeme dokonce i nad rámec vládních nařízení, jak je tomu například v prodloužení trvání karantény zaměstnanců o pět dní, pokud se setkali s nakaženým. Dodržování všech přijatých opatření výrazně zabránilo komunitnímu šíření viru a v počtu infikovaných jsme se udrželi pod celostátním průměrem,“ uvedl Zdeněk Bauer, předseda Centrálního krizového štábu skupiny E.ON a předseda představenstva distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON.

„Zaměstnance, kteří zajišťují převážně administrativní činnosti, jsme z kanceláře převedli plošně na home office, dlouhodobě ho v nějaké formě využívá 75 % zaměstnanců. Kritická infrastruktura je klíčová pro fungování všech oblastí, a my si proto nemůžeme dovolit žádný výpadek bezpečných a stabilních dodávek elektrické energie a plynu, takže u zaměstnanců v kritických provozech – třeba na dispečinku distribuční sítě – jsme zavedli střídání směn, které se nepotkávají,“ uzavřel Zdeněk Bauer.