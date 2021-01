Ještě kolem poledne v sobě jihočeští pendleři živili jiskřičku naděje, že "vražedné" tempo jejich testování bude pokráceno. Od neděle totiž mohou přeshraniční pracovníci do Bavorska za prací pouze s testem, který nesmí být starší více než čtyřicet osm hodin.

Antigenní testování. Ilustrační foto | Foto: Nemocnice AGEL Prostějov

Mnozí z nich si nejsou schopni testování v tak krátkých časových intervalech ani zajistit. Komplikované je to nejen pro pendlery, kteří pracují na směny. Otevřená testovací místa nestihnou ani ti, kdo mají práci v jednosměrné a pravidelné pracovní době. Přesně tak to má Michal Repko, podle něj je to obrovský problém. On a jeho kolegové pracují denně od osmi do pěti. Aby mohl v pondělí do práce, vystál si v sobotu dvouhodinovou frontu ve Philippsreutu. "V pondělí jsem tak mohl jet do práce a v ruce jsem měl negativní výsledek," ujistil. Další test měl naplánovaný na pondělí, jenže to nedokáže stihnout. "Je to obrovský problém, ve Freyungu mají dneska do čtyř. Ve Philippsreutu sice do šesti, ale zase chodí výsledek o něco později," zdůvodňuje.