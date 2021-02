S otevřením testovacího centra na české straně hraničního přechodu Strážný – Philippsreut narazili čeští řidiči kamionů na problém. Od té chvíle nemají šanci dostat se do centra na německé straně.

Na české straně hraničního přechodu Strážný – Philippsreut provádí antigenní testy soukromá společnost SCIMED. Vychází šoférům vstříc a čas odběru je v potvrzení. | Foto: Deník/ Jana Vandlíčková

„Musíme využívat služby soukromé firmy na české straně hranice,“ potvrzuje Jaroslav Sedlák, jeden z řidičů nákladního auta, který denně převáží přes hranice dřevo. Šoférům nevadí, že za vystavené potvrzení musejí vždy zaplatit stokorunu. Obrovský zádrhel pro ně je, že na potvrzení není čas odběru vzorku pro antigenní test. „Chlapi jdou na test třeba ve čtyři odpoledne, ale německá policie bere čas už o půlnoci. Tudíž přicházíme o šestnáct hodin platnosti testu,“ vysvětluje Jaroslav Sedlák a dodává, že proto se řidiči kamionů musejí testovat denně a to dost leze do peněz. „Test máme grátis, stejně jako všichni, jednou za tři dny, ostatní si musíme zaplatit, vychází nás to pak na tisíc korun týdně,“ počítá a dodává, že test spolu s každodenní registrací si šoféři překřtili na „výjezdní doložku“.