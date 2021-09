Zdroj: Deník

A protože chtějí, aby střed obce byl lidem a přírodě blíž vedení obce připravuje jeho revitalizaci s heslem: Chceme náves pro lidi a ne pro auta. Spolu s návsí by chtěli opravit také vodní nádrž, kde je sice vody dost, ale ta kvete a nevoní.

Návrh na úpravu těšovické návsi existuje a vedení obce si plánuje, že mnohdy až pětaosmdesát procent nákladů by mohla zaplatit dotace. Návrh proto počítá s tím, že část návsi bude dlážděná i travnatá, kde doprava bude omezena a prostor vymezen jen pro pěší a maximálně cyklisty. Například kamenná dlažba by mohla v mnohých místech nahradit nevzhledný asfalt. Více by mělo být stromů, které přinesou na náves stín a zároveň dokáží omezit automobilový provoz. Nízké keře zase zkrášlí prostor u vodní nádrže. Novinky na Těšovické návsi nemají snížit počet parkovacích míst.

Také kvalitu vody v požární nádrži by chtěli Těšovičtí vylepšit. Dno nádrže tak bude potřeba odbahnit, stěny vyčistit a důkladně je vyspravit. Vzniknout by tak mohlo jezírko, ze kterého by hasiči sice mohli čerpat vodu, a oku místních by lahodilo a nabídlo místo pro společná setkání.

Stranou nechtějí Těšovičtí nechat ani hřiště. To by mohlo být oplocené a doplněné hracím prvkem.