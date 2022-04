Výměnou vozidla za kolo ročně temelínští zaměstnanci ušetří přibližně tunu CO2.

Jen za neděli vyjeli hasiči na Budějovicku k ohni pětkrát. Řešili i otravu

Před lety energetici zavedli přepravu kol pro své zaměstnance především kvůli jejich bezpečnosti. Odpoledne je mnohem lepší viditelnost a navíc cyklisté už nemusí nikam pospíchat. Mohou tedy jet po delší trase a vyhnout se hlavnímu silničnímu tahu. Potvrzuje to i Karel Dvořáček z dodavatelské firmy I&C Energo, který jako první letos cyklobus využil. „Cyklobusem jezdím pravidelně, možná už deset let. Odpoledne se do Českých Budějovic vracím po cyklostezce přes Purkarec. Je to krásná a bezpečná projížďka, a pro mě hlavně uvolnění po práci,“ říká Karel Dvořáček.

Jako cyklobus funguje polovina z deseti linek navážejících pracovníky ČEZ z Českých Budějovic do Temelína. Lidé za přepravu kol přitom nic neplatí, ta je v ceně jízdného. Celkově od roku 2012 přepravily temelínské cyklobusy 5 671 jízdních kol.

Marek Sviták