Podle slov Miroslava Lorence, prachatického místostarosty, téměř šedesát procent hlasujících navíc chce kolem cesty workoutové prvky. „Já sám jsem v anketě také hlasoval a v obou případech jsem byl pro,“ řekl místostarosta.

Náklady na uvažované řešení jsou zhruba patnáct milionů korun. „Jsou to ale předpokládané náklady,“ upřesnil Jiří Srch ze stavebně správního odboru města. Doplnil, že na opravu by město mohlo získat dotaci ve výši až 85 procent z uznatelných nákladů. Jedná se o variantu, kdy by na tankovce byl pro cyklisty pruh v celkové šířce tří metrů a další metr a půl by byl mlatový pro běh a chůzi.

V anketě Prachatického deníku na konci dubna na otázku, zda čtenáři chtějí opravit tankovku na cyklostezku s asfaltem a osvětlením uvedlo 56 procent hlasujících zápornou odpověď.