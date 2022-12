Oblíbená pohádka se dočkala po deseti letech pokračování. S novým příběhem se vrátil tým z původního filmu. Režisér Ivo Macharáček a scénárista Evžen Gogela, ale i většina hereckého obsazení. Na zámku v jižních Čechách natáčely hvězdy jako Ondřej Vetchý (loupežník Karaba), Veronika Khek Kubařová (královna Julie), Miroslav Vladyka (Ferenc), Jiří Lábus (Lorenc), Václav Noid Bárta (podvodník Václav) a Markéta Plánková (komorná Hermína).

Lokace jim svědčila a štábu se tu líbilo. „Točení na zámku v Hradci byl sen, vidět všechny ty nádherné věci zblízka. Moc jsem si to užila,“ svěřila se Veronika Khek Kubařová. Její optimismus sdílela i Markéta Plánková. „Jindřichův Hradec je nádherný a zámek úchvatný,“ zmínila herečka v roli komorné.

„Ondra Vetchý je pro mne jeden z důvodů, proč jsem chtěla do Bambitky jít. Je to úžasný herec, úžasný muž a já jsem s ním nikdy pořádně déle netočila. Takže jsem na to byla zvědavá a byla jsem tak nadšená, že jsem mu z roztržitosti začala sama tykat,“ smála se Kubařová.

V pohádce se objevili také herci z prvního díly. Jejich postavy zažily pěkný kus cesty. Malému království vládne Tomáš Klus a Kamila Janovičová jako Jakub a Anička, po jejich boku vystupuje i malá princezna Johanka (Valentýnka Bečková). Vrátil se také Petr Štěpánek jako kuchař Frit nebo generál Otmar Brancuzský.

Malé Valentýně Bečkové se splnil sen. „Chtěla jsem vždy být princezna, natáčení se mi líbilo. Ondra Vetchý jako děda je výborný herec, výborný děda a kamarád. A Tomáš Klus je vtipnej a dělá si z nás legraci,“ přiblížila zákulisí.

Nový příběh přivádí hrdiny z prvního dílu pohádky. Z prince Jakuba a hrnčířky Aničky se stal královský pár, rodinu tvoří i princezna Johanka a dědeček věnující se jenom hrnčířskému řemeslu. Loupežník Karaba se stal tak trochu pohádkovou legendou. Situace se však zamotá ve chvíli, kdy se rádcové Ferenc a Lorenc chtějí pomstít a využijí k tomu „smůlovatou“ královnu Julii. Té utekli všichni nápadníci a řízení království jí taky příliš nejde. Oba vykukové nastraží na Karabu past a podvodník Václav jim v tom bude účinně pomáhat. Aby dobro znovu zvítězilo, k tomu je třeba chytrost, přátelství a smělé srdce.