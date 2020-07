Prázdninová škola osobního rozvoje pokračovala dalším tématem. Tentokrát to byly „čakry“. Čakry jsou energetická místa v těle, popisované jako vír, který přijímá, trasformuje či uchovává energii. V těchto centrech jsou ale ukládány i naše nevyřešená témata, bloky, které se mohou projevit disharmonií či dokonce nemocí.

Prázdninová škola rozvoje na téma čakry. Foto: Jiří Kučera | Foto: Deník / Redakce

Zdroj: Deník / RedakceÚčastníci nejprve dostali několik otázek, na které si měli odpovědět: Kdo jsem? Co cítím? Co dělám? Koho/co miluji? Co mluvím? Co vidím? Co vím? Odpovědi na tyto otázky pak skrývaly odpovědi na témata, jako co mi vaří krev, kdo mi odčerpává sílu, co mi dlouho leží v žaludku, co mi leží na srdci, jaká slova používám, co mi radí vnitřní hlas či jak se duchovně rozvíjím.