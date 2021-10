Jeho cesta začala v Kongu, kde se Tadeáš Šíma s ochránci slonů a jejich bojem proti pytlákům, kteří se zaměřují na slonovinu. V Kongu se cestovatel chvíli zdržel a zároveň se aktivně se zapojil do jejich práce, když učil domorodce umisťovat fotopasti a následně pak ukazoval jejich správné využití. Přidal také vyprávění, jak se seznámil s klidnými, ale i divokými slony. Představil ale také výcvik psů pro konžské rangery, tamní ochránce zákona, který se provádí v Ostravě.

Pak už ale jen vyprávěl o cestě na kole přes Omán, Saudskou Arábii, Jordánsko, Izrael, Kypr a Turecko domů, do Prachatic v České republice. Poutavě vypravoval o všech druzích cest, silnic i dálnic. O nocování v tajemných místech, pod cestou i na fotbalovém hřišti a u lidí, kteří jej v chladu a zimě pozvali do svých příbytků. Za devadesát minut vyprávění projel Tadeáš Šíma se svými posluchači na čtyři tisíce kilometrů a představil dávnou i současnou historii zemí a míst, která navštívil. Býval by cestoval dál, ale jeho cestu ukončil šířící se covid-19, který uzavíral hranice států. Raději se proto komplikovaně, ale šťastně vrátil domů letadlem.

Vyprávění cestovatele by se dalo poslouchat mnoho dalších večerů a Volarští věří, že se Tadeáš Šíma zase vypraví na kole do světa a oni si přečtou některou z jeho dalších cestovatelských knih, prohlédnou fotografie a vyslechnou na vlastní uši vše, co se na stránky knihy už vejít nemůže.

Ladislav Beran