Než Tadeáš v prosinci 2019 odjel na Cestu z Ománu domů, vymyslel projekt Pohled pro Adama a nastřádal neuvěřitelných 86 512 korun, když během cesty rozeslal 267 pohlednic. Ty poslední byly z Turecka, pak musel cestu vinou covidu předčasně zastavit a vrátil se domů. „Už při cestování po Africe mě spousty lidí žádalo o zaslání pohlednice, při druhé cestě jsem toho využil a pohledy posílal pro dobrou věc,“ vysvětlil Tadeáš Šíma, jak to s Pohledem pro Adama začalo. Zájemci o pohlednici poslali Tadeášovi peníze, on z nich použil jen nezbytnou částku na pohlednici a známku a zbytek pak střádal a po návratu domů předal Adamovi a jeho rodině.

Na kole projel Afriku i Arabský poloostrov. Letošní jízdu zastavil vir

A protože Tadeáš nevydrží chvíli na místě, vyráží už dnes do světa znovu a zase do Afriky. Tentokrát to budou Tanzánie a Zanzibar. „S partou jedenácti přátel chceme zdolat vrchol Kilimandžára, a když vyjde počasí, pokusíme se odtud skočit padákem,“ popsal účel letošní africké mise Tadeáš Šíma. V Tanzánii by Tadeáš a jeho přátelé měli pobývat zhruba dva týdny, kromě Kilimandžára, chtějí projít deštným pralesem a nahlédnout do tamního národního parku. Přesouvat se po Tanzanii plánují pouze místní dopravou. „Výstup na Kilimandžáro by neměl být lezecky nic náročného, ale každopádně je nutná aklimatizace, je to přece jen téměř šestitisícovka,“ vysvětlil. Na vrchol vyráží parta s průvodci a jedním z členů je také ochránce afrických slonů a Tadeášův kamarád Artur. Možná proto mají také v plánu nahlédnout pod pokličku ochrany gepardů. Po náročném výstupu na nejvyšší horu Tanzánie se pak se skupina přesune na několik dní na ostrov Zanzibar, kde dobrodružství zakončí.

Jak se zapojit:

- Zájemce o pohlednici z Tanzánie nebo Zanzibaru s věnováním, veršem či obrázkem pošle zprávu přes facebookovou stránku Pohled pro Adama ve formátu: Jméno, adresa, případně požadavek písemného věnování.

- Minimální částka za odeslání pohlednice je: 250 Kč.

- Tadeáš si z částky vezme obnos pro zakoupení pohlednice a známky do Evropy a zbytek půjde Adamovi.

- Pokud by někdo chtěl přispět jen tak, bez nároku na pohlednici, tak na číslo účtu: Číslo účtu: 221602961/0300.