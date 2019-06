Prachaticko – Přihlásit dítě na příměstský tábor v Prachaticích je pár týdnů před prázdninami nemožné. Jejich kapacita, a to jak v Domu dětí a mládeže, tak i Rodinném centru Sluníčko, je plně obsazená.

Dětský tábor. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Drahomír Stulír

Podle slov Václavy Kubičkové, vedoucí prachatického pracoviště DDM, byly tábory obsazené už v březnu. „To už jsme zapisovali náhradníky,“ potvrdila se slovy, že na ty se dostane v případě, že někteří rodiče ještě zruší přihlášku. „Je pro nás hodně důležité, aby to udělali včas. Občas na to zapomenou a zbytečně pak přijde o místo dítě, které by mělo zájem a je vedené jako náhradník,“ poznamenala.