Tábor – Po třinácti letech zatím končí privatizace městského bytového fondu v Táboře.

Ilustrační foto. | Foto: Vít Šimánek

Radnice ji zahájila v roce 2006, kdy vlastnila přes 5 tisíc bytů. Jak potvrdila vedoucí táborské správy majetku města Dana Švecová, město dosud prodalo 2354 bytů. Teď radní rozhodli, že prodej bytů nájemníkům zastavují. Dohodla se na tom koalice, kterou tvoří Tábor 2020, hnutí JiNAK!, Piráti a ČSSD.

Prodej bytů:

Od roku 2006 Tábor prodal 2354 nájemních bytů.

Ve správě společnosti Bytes zůstává 3076.

„Jediné byty, co se budou prodávat, budou ty, které se uvolní a jsou v domech, kde má město pouze jeden byt ve společenství vlastníků bytových jednotek,“ vysvětlil radní Petr Havránek (Tábor 2020). Kolik takových případů je? Jeden byt ve společenství má město ve 36 případech.



Městská společnost Bytes má ve své správě stále ještě 3076 bytů. Jak doplnil jednatel Ondřej Semerák, firma se kromě toho stará také o 120 nebytových prostor. Největší počet bytů se nachází na sídlištích Pražské, Náchodské, Nad Lužnicí, v lokalitě Kopeček, v ulici Kvapilova a Novém a Starém městě.



„Město by mohlo vlastnit i více bytů. Dochází k renesanci nájemního bydlení vzhledem k horší dosažitelnosti hypoték. Soukromá výstavba je drahá,“ míní jednatel. Metr nového bytu se ve městě prodává i za 40 tisíc korun: menší „kvartýr“ stojí řádově i dva miliony korun.



Vysoký počet městských bytů představuje riziko: dluhy. V Táboře nájemníci nezaplatili 25,7 milionu korun, z toho jde 21,2 milionu za těmi, kteří už byt neužívají. Takové pohledávky jsou hůře vymahatelné.



Při sčítání v roce 2011 tvořily byty ve vlastnictví města 26 procent všech bytů v Táboře, přitom v jiných jihočeských městech to bylo mnohonásobně méně (Písek 11 %, Strakonice 6 %, Jindřichův Hradec 7 %).